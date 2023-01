Ventisette convocati per il ritiro del Palermo a Roma, assenti Accardi, Devetak, Doda e Peretti

Edoardo Ullo di

02/01/2023

Ultimi sgoccioli di vacanze per i giocatori del Palermo che già da domani, martedì 3 gennaio, saranno a Roma per il mini ritiro al Centro Sportivo Giulio Onesti per svolgere la prima seduta di allenamento nel pomeriggio. La squadra guidata da Eugenio Corini resterà in ritiro nel Centro di Preparazione Olimpica del Coni fino alla mattina di sabato 7 gennaio. Nella capitale, dunque, la prima parte degli allenamenti in vista del campionato di serie B che ripartirà con la prima del girone di ritorno il 14 gennaio a Perugia.

Ventisette convocati, mancano Accardi Devetak, Doda e Peretti

Sono 27 i calciatori rosanero convocati. Tra gli assenti perché in attesa di trasferimento quattro atleti. Si tratta di Andrea Accardi, Mladen Devetak, Massimiliano Doda e Manuel Peretti. Confermata, quindi, la volontà di sfoltire la rosa per iniziare la sessione invernale di calciomercato che scatta oggi per concludersi il 31 gennaio.

Aggregati dal settore giovanile: Emmanuele Garofalo, Samuele Lo Coco e Simone Salamone.

A seguire l’elenco dei convocati:

Portieri: 1 Giovanni Grotta, 12 Semuele Massolo, 22 Mirco Pigliacelli

Difensori: 2 Edoardo Pierozzi, 3 Marco Sala, 6 Roberto Crivello, 8 Jacopo Segre, 15 Ivan Marconi, 18 Ionut Nedelcearu, 25 Alessio Buttaro, 37 Ales Mateju, 48 Davide Bettella, 79 Edoardo Lancini

Centrocampisti: 5 Claudio Gomes, 14 Jeremie Broh, 16 Leo Stulac, 21 Samuele Damiani, 28 Dario Saric

Attaccanti: 7 Roberto Floriano, 9 Matteo Brunori, 10 Francesco Di Mariano, 19 Luca Vido, 27 Edoardo Soleri, 30 Nicola Valente.

Accardi al Piacenza, manca nero su bianco

Andrea Accardi, difensore centrale del Palermo, è in procinto di andare al Piacenza in serie C. Manca solo nero su bianco. Il difensore in questa stagione non ha mai visto il campo e che ha giocato l’ultima volta ad inizio maggio, nell’andata degli ottavi di finale dei play off nazionali di serie C per l’accesso alla B con la Triestina. Diversi infortuni hanno caratterizzato gli ultimi mesi di permanenza in rosanero.

Accardi è una bandiera e non libera posti per la lista della rosa. La sua partenza verso Piacenza, formazione del girone A della serie C, dovrebbe essere ufficializzata a breve ma gli accordi tra il club di viale del Fante e quello emiliano definiti.

Renzo Orihuela si avvicina al Palermo

Intanto, il difensore uruguaiano Renzo Orihuela si avvicina sempre più al Palermo. Almeno così sembra a giudicare dal messaggio che ha postato nelle scorse ore su Instagram. Il giocatore classe 2001 ha salutato il Montevideo City Torque, club che appartiene alla galassia City Football Group proprio come quello rosanero.

Manca ancora l’ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma Orihuela sarebbe ormai in procinto di atterrare a Palermo. Nelle prossime ore ne sapremo di più.

Dopo l’arrivo di Claudio Gomes, proveniente proprio dal Manchester City questa estate – che lo aveva girato in prestito la scorsa stagione (2021-2022) al Barsnley, squadra di Championship (la serie B inglese) – si profilerebbe un altro passaggio firmato dalla holding.