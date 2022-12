Serie B, prime avvisaglie in vista delle contrattazioni di gennaio

Andrea Accardi potrebbe andare via da Palermo per approdare al Piacenza, Renzo Orihuela potrebbe arrivare in rosanero. Questi i primi rumors del calciomercato invernale che scatterà il prossimo 2 gennaio per concludersi il 31. Il calciatori per ora sono in vacanza ma giorno 3 gennaio inizieranno il ritiro a Roma che si concluderà giorno 7. Già dall’elenco dei convocati per la trasferta capitolina potrebbero esserci ulteriori indicazioni se non altro su chi è in partenza. Il club siciliano è alla caccia di nuove pedine per rinforzare la rosa e pensare al girone di ritorno che scatterà il 14 gennaio dalla difficile trasferta di Perugia. Il Palermo ha chiuso l’andata in 13ma posizione con 24 punti.

Accardi verso Piacenza

Il difensore Andra Accardi, quindi, potrebbe accasarsi nella formazione emiliana che milita nel girone A della serie C. Mai impegnato in questa stagione, il giocatore palermitano, capitano ai tempi della D e comunque tra i leader nelle scorse stagioni in rosanero, sarebbe vicino al club biancorosso. Per lui sarebbe pronto un accordo semestrale, fino a giugno 2023.

Il difensore palermitano, 27 anni, non vede il campo con la maglia rosanero dalla partita di andata degli ottavi di finale dei play off con la Triestina che avviò l’esaltante scalata verso la finale vinta col Padova che è valso il ritorno in cadetteria. La sfida risale con i giuliani risale all’8 maggio scorso.

Tra le possibili partenze c’è Devetak

La lista dei possibili partenti è folta. Serviranno a sfoltire la rosa ma anche i posti utili per poter operare sul mercato in entrata. Il calciomercato riaprirà il prossimo 2 gennaio per concludersi a fine mese (31 gennaio).

Tra i papabili per andare via da Palermo ci sono Edoardo Lancini, Roberto Crivello e Massimiliano Doda. A questi potrebbe unirsi anche Mladen Devetak. L’esterno serbo, classe 1999, ha messo insieme solamente 6 presenze in B con la squadra di Corini, tre da titolare e tre da subentrato senza incidere particolarmente, e potrebbe andare alla Viterbese in prestito.

Rumors per l’arrivo di Orihuela a Palermo

Ci sarebbero possibilità, dunque, per l’arrivo a Palermo di Renzo Orihuela, difensore classe 2001 del Montevideo City Torque, club uruguayano che fa parte come quello siciliano della galassia City Football Group. Potrebbe essere un arrivo del tutto simile a quello di Claudio Gomes a fine sessione estiva di calciomercato. Si tratterebbe per un prestito fino a fine campionato ed un rinnovo del prestito per un altro anno.

Il Palermo avrebbe vinto la concorrenza del Nacional, altro club della capitale uruguayana con il quale il giovane calciatore ha disputato un campionato di massima serie nel 2020. Attualmente Renzo Orihuela ha raccolto due gettoni di presenza da titolare nell’ultima coppa Libertadores, 12 nella Primera Division Apertura, 14 in Clausura, 6 nel Torneo Intermedio e 1 in Coppa d’Uruguay realizzando 3 gol. Fra Montevideo City e Club Nacional, Orihuela ha giocato complessivamente 74 partite, segnando 5 gol e firmando anche un assist.

Il difensore, alto 1,84, può giocare sia da centrale che da terzino destro. Il giocatore ha il doppio passaporto uruguaiano e italiano.

Non solo Orihuela, il Palermo guarderebbe Azzi

Nei giorni scorsi alcuni rumors vorrebbero un interessamento del Palermo al terzino sinistro del Modena Paulo Azzi, italo brasiliano classe ’94, tra i protagonisti la scorsa stagione della promozione in serie B dei Canarini con 6 gol e fornendo 6 assist in campionato. Nei prossimi giorni sapremo se queste sono soltanto voci di corridoio o se ci saranno effettivi contatti tra giocatori e club.