Per il centrocampista sloveno trauma contusivo

Buone notizie per il tecnico del Palermo Eugenio Corini. Questo pomeriggio, a Boccadifalco durante gli allenamenti dei rosanero in vista della sfida con il Cosenza, Mladen Devetak, Francesco Di Mariano e Ionut Nedelcearu hanno lavorato regolarmente con il gruppo.

Di Mariano e Nedelcearu ieri avevano chiuso precauzionalmente in anticipo la seduta di gruppo mentre il terzino serbo aveva svolto un differenziato programmato.

Trauma contusivo per Stulac, ancora assente Buttaro

Si ferma prima della fine degli allenamenti Leo Stulac in seguito ad una contusione. Lavoro differenziato programmato, invece, per Edoardo Pierozzi. Ancora assente Alessio Buttaro, a causa di una gastroenterite virale.

Verso Cosenza-Palermo, i momenti delle due squadre

Sabato 12 novembre alle 14 al San Vito-Gigi Marulla la sfida per la tredicesima giornata di serie B tra i silani ed i rosanero che vede di fronte due squadre dal morale diametralmente opposto.

Il Palermo è reduce da quattro risultati utili consecutivi nei quali ha totalizzato 8 punti segnando 6 reti e subendone 3 in una sola partita, col Pisa nel pareggio che ha inaugurato questo mini-ciclo. I rosanero non subiscono gol da tre turni, l’ultimo a trafiggere Pigliacelli è stato Tramoni del Pisa al 77‘. Poi il portiere rosanero ha portato a casa tre clean sheet per una imbattibilità di oltre 270 minuti, più vicina – recuperi inclusi, ai 300 minuti. Con 15 punti i siciliani sono in 13ma posizione a tre lunghezze dalla zona play out ed a 4 da quella retrocessione. I rosa sono a caccia della terza vittoria di fila dopo i successi di Modena ed in casa col Parma.

Il Cosenza, dal canto suo è in crisi nera con cinque sconfitte consecutive. Dal 3-1 rifilato al Como lo scorso 30 settembre, infatti, la squadra calabrese non ha più smosso la classifica andando ko con la Reggina (3-0), col Genoa (1-2), con la Spal (5-0), col Frosinone (1-2) e sabato scorso a Pisa per 3-1. Risultati che hanno fatto precipitare la squadra silana in zona retrocessione a quota 11. Due settimane fa il cambio di allenatore: Davide Dionigi è stato sostituito da William Viali. Per quest’ultimo, sabato, sarà l’esordio casalingo e sicuramente la squadra darà il tutto per tutto per tornare a vincere.

Rosanero aprono mini-ciclo di scontri diretti

Il calendario del Palermo nelle prossime giornate diventa particolare e presenta diversi scontri diretti. Dopo il Cosenza ci sarà una pausa poi Venezia in casa, Benevento fuori, Como in casa e trasferta a Ferrara sul campo della Spal. Un rush importante dal quale ci saranno sicuramente indicazioni importanti.