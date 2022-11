Serie B, per Devetak e Pierozzi differenziato, stop Buttaro

Archiviato il successo col Parma, la testa di Eugenio Corini e dei suoi uomini è rivolta alla sfida di sabato prossimo, 12 novembre, al San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. In Calabria, il Palermo è atteso ad una partita che mette in palio punti pesantissimi per la zona salvezza. Un nuovo risultato utile permetterebbe a Brunori e compagni di assestarsi in una zona più serena di classifica.

Devetak e Pierozzi differenziato programmato

Nel pomeriggio di oggi, durante la sessione di allenamento che la squadra ha svolto a Boccadifalco, Mladen Devetak ed Edoardo Pierozzi hanno svolto un lavoro differenziato programmato.

Di Mariano e Nedelcearu terminano prima allenamenti

Francesco Di Mariano e Ionut Nedelcearu hanno invece terminato la seduta prima del resto del gruppo a scopo precauzionale. Il tecnico del Palermo vuole preservare due pedine importanti come l’esterno offensivo ed il centrale difensivo per la dura partita con il Cosenza. Assente, invece, Alessio Buttaro, a causa di una gastroenterite virale con stato febbrile. Nei prossimi giorni sapremo se sarà “abile ed arruolato” per la trasferta calabrese.

Sala è rientrato in gruppo

Ieri, invece, buone notizie per il tecnico del Palermo: Marco Sala è rientrato in gruppo. Il numero 3 rosanero ha svolto l’intero allenamento insieme al resto della squadra.

Verso Cosenza-Palermo, i momenti contrapposti delle due squadre

Il Palermo è reduce da quattro risultati utili consecutivi nei quali ha totalizzato 8 punti segnando 6 reti e subendone 3 in una sola partita, col Pisa nel pareggio che ha inaugurato questo mini-ciclo. I rosanero non subiscono gol da tre turni, l’ultimo a trafiggere Pigliacelli è stato Tramoni del Pisa al 77‘. Poi il portiere rosanero ha portato a casa tre clean sheet per una imbattibilità di oltre 270 minuti, più vicina – recuperi inclusi, ai 300 minuti. Con 15 punti i siciliani sono in 13ma posizione a tre lunghezze dalla zona play out ed a 4 da quella retrocessione. I rosa sono a caccia della terza vittoria di fila dopo i successi di Modena ed in casa col Parma.

Il Cosenza, dal canto suo è in crisi nera con cinque sconfitte consecutive. Dal 3-1 rifilato al Como lo scorso 30 settembre, infatti, la squadra calabrese non ha più smosso la classifica andando ko con la Reggina (3-0), col Genoa (1-2), con la Spal (5-0), col Frosinone (1-2) e sabato scorso a Pisa per 3-1. Risultati che hanno fatto precipitare la squadra silana in zona retrocessione a quota 11. Due settimane fa il cambio di allenatore: Davide Dionigi è stato sostituito da William Viali. Per quest’ultimo, sabato, sarà l’esordio casalingo e sicuramente la squadra darà il tutto per tutto per tornare a vincere.

Palermo apre mini-ciclo di scontri diretti

Il calendario del Palermo nelle prossime giornate diventa particolare e presenta diversi scontri diretti. Dopo il Cosenza ci sarà una pausa poi Venezia in casa, Benevento fuori, Como in casa e trasferta a Ferrara sul campo della Spal. Un rush importante dal quale ci saranno sicuramente indicazioni importanti.