Serie B, Gomes si è fermato precauzionalmente

Alessio Buttaro e Francesco Di Mariano potrebbero essere recuperati per la sfida del Palermo col Parma in programma sabato 5 novembre alle 16.15 al Barbera per la dodicesima giornata del campionato di serie B.

Il terzino destro e l’esterno d’attacco sinistro rosanero, infatti, hanno lavorato col resto del gruppo nella sessione di allenamento di questo pomeriggio al Tenente Onorato. Il tecnico Eugenio Corini spera nella loro presenza con i ducali che mette in palio tre punti importanti.

Nei giorni scorsi, Buttaro è rimasto fermo per una infiammazione alla caviglia mentre Di Mariano ha avuto fastidio ad un fastidio al ginocchio in seguito ad una gonalgia destra da sovraccarico. Già domani, l’allenatore rosanero, dovrebbe sciogliere ogni dubbio diramando la lista dei convocati per la partita col Parma.

Si ferma Gomes in via precauzionale

Claudio Gomes, invece, non ha svolto precauzionalmente l’ultima parte della seduta a causa di un sovraccarico tendineo. Marco Sala ha proseguito la riatletizzazione.

Palermo-Parma, arbitra Maggioni

Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco è stato designato dall’Aia per dirigere la partita della dodicesima giornata di campionato di serie B tra Palermo e Parma che si disputerà al Renzo Barbera con inizio alle 16.15. Assistenti di linea sono Zingarelli e Di Meo, quarto uomo Maggio. Al Vari Marini, suo assistente (Avar) Marcenaro.

Cinquantadue precedenti

Sabato si gioca una classica del calcio italiano con 52 precedenti tra serie A, cadetteria e Coppa Italia con un bilancio complessivo in favore dei siciliani che possono vantare 20 affermazioni, 15 pareggi e 16 vittorie dei ducali con 75 gol rosanero e 57 dei gialloblu.

Il bilancio in cadetteria vede il Palermo imbattuto

Un altro dato che fa ben sperare è il bilancio degli scontri diretti nella serie cadetta disputati al barbera. Si parla di 9 vittorie e 4 pareggi del Palermo. Il Parma ha vinto in A ed in Coppa.

L’ultimo scontro

L’ultima partita tra Palermo e Parma si disputò il 2 aprile al Tardini e vide i padroni di casa vincere 3-2 con una tripletta, ironia della sorte, del palermitano Calajò, contro le marcature singole di Nestorowski e Rajkovic. La partita di andata si chiuse 1-1 con a referto La Gumina e Gagliolo. Era il l’8 ottobre 2017. Quel campionato si chiuse con il quarto posto nella stagione regolare dei rosanero che per un punto mancarono la promozione diretta in A e persero la finale dei play off col Frosinone. Gli emiliani festeggiarono un effimero ritorno in massima serie grazie al secondo posto con un punto in più dei siciliani e del Frosinone.

Gli ex, Vasquez-Broh ed anche Brunori

Non mancano gli ex. Anche illustri. Franco Vasquez, il “Mudo” dal 2021 è al Parma con 31 presenze e 14 gol, ma vanta un passato in rosanero nel quale ha disputato 105 partite e 20 reti con un campionato di serie B stravinto nella stagione 2013-2014.

Jeremie Broh è nato a Parma ed ha mosso i primi passi da calciatore nelle giovanili del Parma fino al 2015. Al Palermo nella stagione 2020-2021, poi in prestito dal Sudtirol e di ritorno in maglia rosa questa estate.

Anche il bomber Brunori è – tecnicamente – un ex. Il cartellino del giocatore venne acquistato dal club ducale nel 2018 ma non scese mai in campo con la maglia gialloblu: venne girato in prestito all’Arezzo in serie C con 13 reti. Nella stagione 2021-2022 l’arrivo al Palermo tramite Juventus con la storia che conosciamo: 29 reti e promozione attraverso i play off in cadetteria.

Nel recente passato si ricordano Zaccardo ed Amauri ma anche il portiere Gualdalben ed il brasiliano Simplicio.