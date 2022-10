Serie B, l’11ma giornata Genoa beffato al 94’, rosanero fuori da zona calda

Continua l’altalena in serie B. Sia in vetta che in coda. L’11° turno regala pochi gol (17 in tutto) ma fa registrare ben 4 vittorie in trasferta. Frosinone, Palermo, Ascoli e Cittadella si regalano tre punti lontano dalle mura amiche. Vince in casa solo il Parma.

Il Palermo risorge e supera il Modena al Braglia

Abbiamo ampiamente parlato della vittoria del Palermo a Modena. Il 2-0 firmato da Brunori su rigore e da Valente all’ultimo respiro del primo tempo permette ai rosanero di togliersi – momentaneamente – dalla zona calda e di agganciare proprio gli emiliani. Al Braglia rosanero solidi e bravi a sfruttare anche una giornata non positiva degli avversari che hanno comunque creato tre palle gol importanti sventate da Pigliacelli. La prospettiva cambia, da 5 turni senza vittorie, i rosanero con il primo acuto esterno passano a tre risultati utili consecutivi. Secondo ko di fila, invece, per i Canarini di Tesser.

Il Bari non sfonda, la Ternana regge

Nel super anticipo del venerdì Bari e Ternana non vanno oltre lo 0-0 al San Nicola con quasi 39.000 spettatori, record stagionale per la categoria per assistere alla sfida tra le due ex capolista.

Punto che serve a muovere la classifica ma il Bari recrimina per la rete annullata a Scheidler per fuorigioco segnalato dal Var. L’attaccane francese non riesce a segnare in altre due occasioni in un primo tempo che i Galletti hanno dominato. Nella ripresa traversa di Botta, poi Iannarelli salva tutto. I pugliesi spinti dal pubblico non riescono a sfondare, la Ternana regge e porta a casa un punto dopo la sconfitta nel turno precedente col Genoa. Entrambe rimangono in zona play off con gli umbri terzi a 20 punti ed i pugliesi, tornati a muovere la graduatoria dopo 2 ko, ad inseguire ad una lunghezza.

Frosinone vince a Cosenza e si prende la testa

Colpo… Grosso del Frosinone a Cosenza. I ciociari vincono in rimonta per 2-1 al San Vito Marulla e si prendono la vetta della classifica in solitaria con 24 punti in 11 partite. Merola al 20’ porta in vantaggio la squadra di Dionigi al 20’. Ma è un la squadra di Grosso non molla e trova 8 minuti dopo il pareggio con il bomber Moro che si incunea tra i centrali e batte di testa in pallonetto Marson. A metà ripresa Mulattieri finalizza una combinazione Caso-Mazzitelli e non perdona. Padroni di casa tra i fischi e nei guai con 11 punti in graduatoria.

Genoa beffato al 94’ dal Brescia

Il Genoa recrimina e perde la vetta, il Brescia festeggia un pareggio in extremis. L’1-1 del Ferraris tra Grifoni e Rondinelle si sintetizza così. Mea culpa dei padroni di casa che sprecano in apertura con Yalcin. Anche il Brescia sfiora il gol con Bianchi ma Jagiello segna il classico gol dell’ex che manda in estasi il Genoa. Coda impegna il portiere avversario e Bianchi non trova il pari.

Brescia vivo ed in agguato nonostante il momento negativo iniziato col 6-2 di Bari di un mese fa. Nella ripresa Badelj viene espulso per doppia ammonizione e lascia i padroni di casa in 10. Cistana al 94’ in mischia batte Semper e regala il pareggio ai lombardi.

Del Prato regala la vittoria al Parma sul Como

Il Parma più forte delle assenze. Ben 13 i giocatori che hanno dato forfait tra i ducali che però si rilevano solidi e superano il Como, penultimo, di misura. I lariani non riescono a trovare il giusto equilibrio e faticano parecchio lontano le mura amiche. La partita si sblocca nel finale del primo tempo. Al 39’ angolo di Estevez e Delprato impatta di testa sottomisura. Seconda rete stagionale per lui. Nella ripresa Corvi evita il pareggio negando a Iovine la rete. Parma in fiducia.

L’Ascoli affonda il Venezia in laguna

Ascoli non si ferma ed al Penzo centra la terza vittoria di fila battendo il Venezia 2-0. Decidono nella ripresa Dionisi e Collocolo. Marchigiani in zona play off, Venezia sprofonda in penultima posizione con 9 punti e continua una crisi che non sembra aver fine.

La Spal ci prova, il Sudtirol non molla

Finisce 1-1 la sfida tra Spal e Sudtirol. La squadra di Daniele De Rossi si porta in vantaggio subito con Meccariello dopo appena 4 minuti. Nella ripresa l’undici di Bisoli non molla la presa e trova al 54’ il pari con Zaro. Ottavo risultato utile per la matricola Sudtirol.

Si inceppa il Pisa, Benevento resiste

Niente da fare per il Pisa che si inceppa a Benevento in formazione rimaneggiata ed in crisi di risultati. Primo tempo senza nulla di rilevante salvo una parata di Paleari su Touré al 26’ ed un salvataggio di Hermannsson su Improta. Nella ripresa è ancora Paleari protagonista, poi traversa di Beruatto (per i toscani è il settimo legno stagionale). Non succede più nulla, un punto per uno…

Cagliari e Reggina pareggiano tra i fischi

I fischi al 90’ dell’Unipol Domus la dicono lunga sul momento del Cagliari che non va oltre il pareggio per 1-1 con la Reggina e non riesce ad avvicinarsi alla zona play off rimanendo in un anonimo centroclassifica con 15 punti. Troppo poco per una squadra neoretrocessa dalla A che ha ambizioni di ritornare in massima serie.

I padroni di casa però erano partiti col piede giusto: 3’ cross di Millico, testa di Lapadula e Reggina subito in difficoltà. Ma poi il Cagliari si è fermato: a metà primo tempo, Gagliolo sfrutta un corner di Hernani. Nella ripresa nulla di rilevante da segnalare. Punto che fa bene alla Reggina in serie negativa.

Gambero Perugia, il Cittadella vince al Curi

Il Perugia non dà seguito al successo di Reggio Calabria della scorsa settimana e perde in casa al Curi con il Cittadella che, reduce dallo 0-0 di Palermo dimostra di essere una formazione solida. Beretta segna per i veneti ad inizio partita, Magrassi raddoppia in pieno recupero. Perugia sempre ultimo con 7 punti, Cittadella torna al successo dopo cinque partite e supera il Palermo ed il Modena andando a quota 14.

I risultati dell’undicesima giornata

Bari-Ternana 0-0

Benevento-Pisa 0-0

Cagliari-Reggina 1-1

Cosenza-Frosinone 1-2

Modena-Palermo 0-2

Parma-Como 1-0

Spal-Sudtirol 1-1

Venezia-Ascoli 0-2

Genoa-Brescia 1-1

Perugia-Cittadella 0-2

La classifica dopo 11 giornate, Palermo aggancia il Modena e supera il Pisa

Frosinone 24 punti; Genoa 22; Ternana 20; Reggina, Bari e Parma 19; Ascoli, Brescia e Sudtirol 18; Cagliari 15; Spal e Cittadella 14; Modena e Palermo 12; Pisa e Cosenza 11; Benevento 10; Venezia e Como 9; Perugia 7.

Marcatori, Brunori del Palermo va a quota 4

Rimane tutto invariato negli alti piani della classifica del cannonieri dopo 11 giornate: Cheddira è fermo ad 8 reti; Antenucci, Coda e Gliozzi a 5. Sale Matteo Brunori del Palermo che col rigore trasformato a Modena raggiunge quota 4 e supera il suo record stagionale in cadetteria. Anche Dionisi dell’Ascoli è protagonista con una marcatura nel 2-0 al Venezia.