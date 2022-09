Serie B, sabato sfida inedita al Barbera

Chiusa la pausa per le Nazionali che il Palermo ha sfruttato la scorsa settimana con un mini-ritiro a Manchester nel campo di allenamento dei Citizen, si torna in campo per la settima giornata del campionato di serie B.

I rosanero si preparano per la sfida inedita col Sudtirol che si giocherà sabato 1 ottobre alle 14 allo stadio Renzo Barbera di viale del Fante.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento appaiate in classifica con 7 punti in sei partite. Prima assoluta in cadetteria dei trentini allenati da Bisoli che nelle tre partite dal suo avvento sulla panchina del Sudtirol ha raccolto i 7 punti. In palio tre punti importanti che servono per allontanarsi dalla zona calda dei play out che dista, attualmente, due lunghezze. I rosanero sono reduci dalla scialba prestazione di Frosinone mentre i dolomiti hanno pareggiato 1-1 col Cosenza.

Nessun precedente

Non c’è nessun precedente tra le due formazioni che non si sono mai incrociate. Entrambe sono matricole provenendo dalla serie C. Gli ospiti hanno vinto il girone A della terza serie con il record di difesa più impenetrabile dei campionati professionistici italiani: 9 reti al passivo in 34 partite e meritato primo posto sugellato da 90 punti.

I rosanero, come i più ricorderanno, hanno vinto la cavalcata dei play off dopo avendo raggiunto la terza posizione nel girone C dopo la regular season.

Brunori è il totem del Palermo

Il Palermo si affida ai gol di Matteo Brunori. I rosanero hanno finora firmato tre reti delle sei realizzate in campionato. Tutte in casa. L’attaccante rosanero ha segnato sempre nelle uscite dei siciliani al Barbera, prima col Perugia, poi con l’Ascoli e successivamente col Genoa. Gol pesanti, valsi sei punti visti i successi con i grifoni umbri e liguri. Giusto ricordare, per gli amanti delle statistiche, anche la tripletta in Coppa Italia alla Reggiana nel turno preliminare.

Complessivamente, Brunori da quanto è in rosanero ha segnato 35 reti tra serie C, Coppa Italia e cadetteria. A due sole reti da Cavani e De Stefanis ed è vicino ad entrare nella lista dei migliori dieci marcatori di sempre del Palermo.

Inoltre, a partire dal ritorno della sfida della semifinale di ritorno dei play off con la Feralpisalò al match col Genoa di poche settimane fa, è sempre andato a segno davanti al pubblico amico. Per lui 28 gol in questo 2022. Meglio di lui a livello numerico solo Lewandowski e Mbappé. Ma questi ultimi due giocano in ben altri palcoscenici.

Broh vicino al rientro contro la sua ex squadra

Jeremie Broh è in attesa di rientrare. Le notizie dall’infermeria sono buone. Il mediano manca dalla sfida interna con l’Ascoli persa 2-3 a causa di un infortunio. Il giocatore potrebbe essere “abile ed arruolato” per la partita contro i suoi ex compagni di squadra. Broh è stato protagonista col Sudtirol della storica promozione in serie B ma in estate non è stato riscattato dal club trentino ed è tornato al mittente, ovvero al Palermo.

Impiegato nelle prime uscite stagionali prima da Di Benedetto in Coppa Italia e poi da Corini ha ben figurato soprattutto con Perugia e Bari. Il centrocampista classe ’97 di origini ivoriane è diventato in poche settimane da oggetto misterioso a pedina di riferimento.

Da valutare il suo inserimento nel 4-3-3 di Corini, ma per quanto fatto vedere in campo, si tratta di un ottimo giocatore.

Palermo-Sudtirol, arbitra Paterna

Palermo-Sudtirol sarà arbitrata da Daniele Paterna di Teramo. Gli assistenti di linea saranno Schirru e Niedda. Quarto uomo Gigliotti. Al var Marco Serra, arbitro che pochi mesi fa fu protagonista di quel clamoroso errore durante Milan – Spezia che costò i 3 punti ai rossoneri in piena lotta scudetto. L’assistente Var è Pagliardini.