Si chiude il ritiro del Palermo a Manchester, Brunori “Esperienza bellissima, grati al City Group”

24/09/2022

Si chiude il sipario sulla trasferta inglese del Palermo. La squadra rosanero verso il rientro in città arricchita dall’esperienza di Manchester. Apice di questi quattro giorni di allenamento il test con l’Under 21 del Nottinhgam Forest giocata ieri e chiusa per 1-0 grazie ad una rete di Edoardo Soleri nel finale. Oggi, la squadra, ha svolto in mattinata l’ultima seduta di lavoro.

Brunori “Esperienza bellissima”

Il bomber Matteo Brunori, andato a segno 6 volte in questo scorcio iniziale di stagione (3 in Coppa Italia con la Reggiana, altrettante in campionato), ha parlato del mini-ritiro all’Etihad Campus.

“É stata un’esperienza bellissima – ha sottolineato – ci ha fatto piacere e siamo grati al City Group per averci dato questa opportunità. Abbiamo lavorato molto bene durante la settimana, ora dobbiamo riportare quello che abbiamo fatto in campo in queste sedute di allenamento in partita”.

Stasera il Palermo torna in città

La squadra rosanero rientrerà in città stasera e tornerà ad allenarsi in sede a partire da lunedì per preparare la partita di campionato del primo ottobre al Renzo Barbera contro il Sudtirol per la settima giornata di andata. Un match importante che vedrà di fronte due formazioni appaiate in classifica entrambe a quota 7. Una sorta di spareggio anche se è presto, con 32 giornate da disputare, per definirla tale. Sarà comunque un duello importante ed indicativo.

“L’amichevole contro il Nottingham Forest – ha proseguito Brunori a proposito della partita vinta ieri 1-0 serviva per chiudere una settimana importante di allenamenti. Abbiamo lavorato duramente per tutta la settimana anche con delle doppie sedute. Era importate scendere in campo con l’atteggiamento giusto perché le amichevoli nascondono sempre delle insidie. Abbiamo fatto un buon test e siamo contenti”.

Brunori parla dell’esperienza di Manchester

A chi gli chiede cosa porterà il Palermo con sé dopo il ritiro, Brunori ha risposto che “porterà con sé tante cose. Per ogni ragazzo arrivare qua a Manchester e giocare in questi campi è incredibile, è un sogno che abbiamo tutti sin da piccoli”.

L’attaccante rosanero ha proseguito: “Abbiamo avuto l’opportunità di vivere questo sogno cercando di sfruttare tutto quello che ci è stato messo a disposizione per allenarci al meglio. Adesso dobbiamo lavorare tutti insieme per sperare di tornare a vivere tutto questo nuovamente”.

Dopo gli allenamenti su uno dei sedici campi dell’Etihad Campus di Manchester, il Palermo in attesa della costruzione del suo centro sportivo (a Torretta) tornerà alla dimensione quotidiana fatta dell’unico campo messo a disposizione dal genio militare a Boccadifalco. “Ovviamente qui è il top – ha spiegato Brunori ai cronisti – ma noi ci siamo sempre allenati a Palermo. Il City Group ci mette tutto a disposizione per lavorare al meglio anche a Palermo. Non ci sarà alcun tipo di problema, anzi non vediamo l’ora di tornare ad allenarci nella nostra città”.