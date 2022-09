Serie B, il tecnico rosanero "City Group vicino a crescita della squadra"

Prosegue il mini-ritiro a Manchester del Palermo che rimarrà nella casa del Manchester City fino al 24 settembre per ritornare in Italia e preparare al meglio la sfida di campionato col Sudtirol fissata per sabato 1 ottobre.

Il tecnico Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa all’Etihad Campus ringraziando il City Group (proprietaria dell’80% delle quote societarie del Palermo Fc, ndr) per “per questa grande e splendida opportunità che ci sta dando”.

L’allenatore ha poi continuato: “Abbiamo la possibilità di lavorare bene su campi veramente straordinari e stiamo cercando di fare tutto al meglio con grande intensità. Vogliamo portare avanti il nostro percorso e conoscerci meglio”.

La squadra, come detto, si allenerà fino a sabato nel centro sportivo del Manchester City. Il clou sarà per venerdì pomeriggio quando i rosa affronteranno il Nottingham Forest in un test amichevole al termine di un allenamento congiunto. Il Forest milita nella Premier League. Un test stuzzicante per il Palermo vista la caratura del club che a livello di palmares vanta un campionato inglese e ben due Coppe dei Campioni (vecchio nome della Champions) al suo attivo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80.

Corini “Sentiamo City Football Group vicino a crescita del Palermo”

“Sentiamo il City Football Group vicino per la crescita del Palermo – ha continuato Corini a proposito dell’ospitalità della proprietà rosanero – il direttore generale Ferran Soriano è venuto al campo, ha visto un pezzo di allenamento, ha a spettato per conoscermi personalmente e questo spiega quanto la proprietà tenga al Palermo. Questa è sicuramente una garanzia per la città e per i tifosi”.

“Struttura a Manchester sia da stimolo per costruzione centro rosanero”

A proposito della struttura nella quale i rosanero si stanno allenando, Corini sottolinea che deve essere da stimolo per la costruzione del centro sportivo rosanero. “A Palermo abbiamo tante risorse dal punto di vista professionale – ha detto Corini – il contesto in cui lavoriamo ogni giorno non è il massimo, ma c’è la volontà da parte di tutti di farlo rendere al meglio. Per me tante delle cose che abbiamo visto qui dal punto di vista strutturale e organizzativo ci serviranno per costruire la nostra casa al meglio. Abbiamo chi ci può insegnare a farlo e abbiamo le professionalità adeguate per farlo. Questa connessione può creare qualcosa di bello”.

Corini fiducioso sul campionato del Palermo

Sulle prospettive della squadra rosanero, Corini si mostra fiducioso. L’avvio altalenante nelle prime sei giornate di campionato cadetto non preoccupa più di tanto il tecnico. I rosanero hanno raccolto 7 punti vincendo con Perugia e Genoa, pareggiando a Bari ma perdendo con Ascoli in casa ed in trasferta a Reggio Calabria con la Reggina e, sabato scorso, col Frosinone. Una classifica che vede la formazione a +2 dalla zona play out ma con tutta una stagione da sviluppare.

“Il presidente Dario Mirri – ha sottolineato l’allenatore – mi ricorda spesso dov’era il Palermo il 30 marzo e le difficoltà che stava vivendo. Dopo due mesi e mezzo invece la squadra festeggiava la promozione in B. E questo per me è un grande insegnamento: nella vita puoi fare grandi cose quando hai la possibilità di poterle fare. Noi oggi qui ci stiamo costruendo il nostro percorso e abbiamo lo stimolo per gettare le basi per una crescita continua nel breve e nel lungo periodo”.