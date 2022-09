Vittoria di prestigio seppur con una squadra rimaneggiata

Il Palermo vince l’amichevole con il Nottingham Forest. All’Academy Stadium dell’Eithad Campus di Manchester i rosanero hanno battuto per 1-0 la formazione inglese che milita nella Premier League grazie ad una rete di Edoardo Soleri.

Il Nottingham, giusto ricordarlo, è sceso in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata a causa degli infortunati e dei tanti convocati nelle rispettive nazionali. Una vittoria, comunque, che fa morale ottenuta contro un club di prestigio che tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 ha scritto la storia del calcio mondiale vincendo da neopromossa una Premier League e successivamente due Coppe Campioni (l’attuale Champions League) consecutive sotto la guida del mitico Brian Clough.

I tanti assenti nel Nottingham

Tante, dicevamo, le assenze nel Nottingham Forest, attualmente penultimo in Premier League. Si parte da Dean Henderson (convocato con l’Inghilterra), Brennan Johnson, Neco Williams e Wayne Hennessey (Galles); Scott McKenna è impegnato con la nazionale scozzese. Ma non finisce qui. Remo Freuler, ha giocato fino alla scorsa stagione in Italia vestendo la maglia dell’Atalanta, è stato convocato con la Svizzera. Renan Lodi, invece, è in Francia per le amichevoli internazionali del Brasile. Taiwo Awoniyi ha risposto alla convocazione della Nigeria. Willy Boly e Serge Aurier sono convocati dalla Costa D’Avorio. I senegalesi Moussa Niakhaté e Cheikhou Kouyaté sono impegnati con la loro rappresentativa.

Il Palermo domani rientra in sede

Domani mattina i rosanero scenderanno in campo per l’ultimo allenamento in Inghilterra e nel pomeriggio faranno rientro a Palermo. La preparazione in vista della prossima gara contro il Sudtirol riprenderà nella giornata di lunedì.

Affaticamento muscolare per Davide Bettella

Affaticamento muscolare per Davide Bettella. Lo rende noto il Palermo che attualmente è Manchester per un mini-ritiro. Il difensore centrale verrà rivalutato nei prossimi giorni. L’obiettivo sarà quello di recuperarlo per la sfida di campionato di sabato 1 ottobre in casa con il Sudtirol. I rosanero sono scesi in campo senza di lui, gli infortunati Broh e Peretti ed i convocati nelle loro nazionali Nedelcearu e Saric