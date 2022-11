Serie B, oggi il giorno della verità per il numero 10 rosanero

Si avvicina Palermo-Parma, sfida che si giocherà sabato 5 novembre per la 12° giornata del campionato di serie B. I rosanero vogliono proseguire la striscia positiva di tre risultati utili culminata nello scorso turno col blitz a Modena.

Buttaro ai box

Il tecnico rosanero Eugenio Corini, però, deve fare i conti con l’infermeria. Lunedì si è fermato Alessio Buttaro, fermo per una infiammazione alla caviglia. Il difensore ha svolto terapie e lavoro differenziato facendo registrare alcuni progressi ma non è detto che sia disponibile per la sfida ai ducali. Una partita che mette in palio tre punti importanti e che può dare una piccola ed ulteriore svolta verso posizioni di classifica ancora più serene.

Di Mariano si ferma

Ma non finisce qui, ieri anche Francesco Di Mariano si è fermato per un fastidio al ginocchio in seguito ad una gonalgia destra da sovraccarico. Ieri a Boccadifalco, il numero 10 rosanero, ha effettuato un allenamento differenziato programmato in palestra e si è sottoposto alle cure fisioterapiche. Oggi si dovrebbero avere ulteriori risposte e comprendere se l’esterno palermitano, ex Lecce, possa rientrare nella lista dei convocati di Corini. Di Mariano è stato tra i protagonisti del successo al Braglia per 2-0 dei rosanero entrando nelle due azioni da gol dei rosa: si è procurato il rigore ad inizio partita firmato da Brunori ed alla fine del primo tempo ha fornito l’assist a Valente per la seconda marcatura. Colpito duro nella ripresa in area di rigore avrebbe potuto anche propiziare un nuovo rigore, ma né l’arbitro, né il Var hanno rilevato l’irregolarità del difensore modenese.

Il Palermo e gli infortuni

Non ci saranno sicuramente Salvatore Elia, costretto ad un lungo stop per la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad intervento per la ricostruzione, e Marco Sala. Quest’ultimo sta intensificando le operazioni di recupero ma non dovrebbe rientrare tra gli “abili ed arruolati” per sabato.

Corini studia le contromisure

Il tecnico Eugenio Corini studia, quindi, le contromisure per alimentare il suo tridente offensivo che è uno dei suoi marchi distintivi.

Nell’allenamento di ieri Brunori è stato affiancato a sinistra da Luca Vido. Quest’ultimo non è mai stato titolare ed ha giocato pochi spiccioli di partita ma non più di quindici minuti. Le caratteristiche dell’attaccante sono diverse da quelle di Di Mariano ma a Cremona lo si è visto giocare da esterno sinistro.

Saric potrebbe essere un’altra alternativa anche se il centrocampista bosniaco sta faticando a trovare la sua dimensione a Palermo. Fuori dai titolari dopo il pesante ko di Terni (3-0 senza tirare in porta), Saric potrebbe prendere posto dietro alla punta centrale Brunori, sulla trequarti. Che sia questa una possibilità per l’ex Ascoli, uno degli arrivi più onerosi ed importanti dal mercato estivo giunto quasi alla chiusura del calciomercato estivo.

Palermo-Parma, arbitra Maggioni

Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco è stato designato dall’Aia per dirigere la partita della dodicesima giornata di campionato di serie B tra Palermo e Parma che si disputerà al Renzo Barbera con inizio alle 16.15. Assistenti di linea sono Zingarelli e Di Meo, quarto uomo Maggio. Al Vari Marini, suo assistente (Avar) Marcenaro.