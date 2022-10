I voti dei rosanero

Il Palermo rompe un incantesimo lungo cinquanta giorni e ritrova i tre punti vincendo 2-0 in quel di Modena. Decisive le reti di Brunori su rigore e di Valente al termine del primo tempo. Nella ripresa i rosanero difendono il risultato, senza correre troppi rischi contro un Modena apparso spaesato negli ultimi venti metri di campo.

I limiti di gioco rimangono tutti, ma i progressi in fase difensiva sono evidenti. Le aquile ingabbiano così i canarini e salgono a quota 12 in graduatoria, uscendo dalla zona play-out. Corini, oggi apparso tarantolato in panchina, può certamente sorridere. I rosanero adesso attendono il Parma al Renzo Barbera.

Le pagelle di Modena-Palermo

Pigliacelli 7 La sua miglior partita da quando veste la maglia rosanero. Si contano almeno tre interventi decisivi da parte dell’estremo difensore rosanero. Fondamentale, in particolare, quello su Gerli nel secondo tempo.

Devetak 6 Prima da titolare per il serbo, che non fa rimpiangere il collega di reparto Buttaro. Gioca un tempo su buoni livelli, poi esce sostituito da Crivello.

Nedelcearu 6 Nervoso in alcuni tratti della partita, appare invece sereno nei momenti nevralgici dell’incontro. Limita Diaw insieme al compagno di reparto Marconi.

Marconi 6,5 Dopo alcune prestazioni incolore, il centrale rosanero risorge come l’intera squadra ed offre una prestazione di quantità e qualità. In mezzo piovono cross dalle fasce ma Marconi è abile a respingerli, coadiuvato da un’ottima prestazione di Nedelcearu e del subentrato Bettella.

Mateju 6 L’esterno gioca, finalmente, una partita degna dei suoi fasti in quel di Brescia. La chiave del match si gioca sulle fasce e lui, di certo, ha fatto il suo.

Gomes 7 Un motore in mezzo al campo. Recupera pallone, copre in mezzo al campo ed offre sostegno in fase di ripartenza.

Segre 6 Fatica un po’ in fase di inserimento ma è bravo ad accompagnare la fase difensiva.

Broh 6 Partita di sacrificio in mediana. Offre aiuto ai compagni in fase di copertura.

Di Mariano 6,5 Bravo a guadagnare il rigore, freddo nell’assist per il 2-0 di Valente. Entra in tutte le occasioni utili della squadra rosanero.

Valente 7,5 L’uomo del match. La sua assenza si era sentita tutta nelle precedenti partite. Il numero 30 rosanero realizza si il 2-0 che chiude in pratica la partita, ma è soprattutto nella sua pericolosità offensiva che si rintraccia la sua essenzialità.

Brunori 6,5 Realizza il rigore che apre le danze, anche se non calciato benissimo. Poi lotta in mezzo ai centrali, facendo salire la squadra.

Crivello 6 Non gioca da due mesi e si vede, ma mette in campo la sua esperienza.

Floriano s.v.

Saric s.v.

Bettella 6 Aiuta i compagni in fase difensiva. Limita gli avversari nel finale.

Stulac s.v.

Corini 6,5 Il tecnico impara la lezione imposta dai match contro Pisa e Cittadella. Da un lato, effettua i cambi nei momenti chiave del match, impallinando le scelte del collega Tesser. Dall’altro, blinda il risultato con due linee difensive schierate centralmente, costringendo il Modena a giocare sulle fasce. Le barricate imposte dal Cittadella al Barbera hanno sicuramente ispirato l’allenatore rosanero, apparso più attivo in panchina. Oggi è riuscito a trasmettere la sua rabbia agonistica ai suoi ragazzi, portando a casa tre punti che ancorano la sua panchina.