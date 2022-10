Serie B, l'esterno offensivo rosanero sarà operato

Brutta tegola per il Palermo. Eugenio Corini, infatti, perde Salvatore Elia per infortunio. Per lui lesione del legamento crociato anteriore e lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Questo il responso delle indagini strumentali effettuate oggi a Roma presso Villa Stuart. Viene confermata, quindi, la prima diagnosi effettuata dallo staff medico rosanero.

Elia sarà operato

Il calciatore si sottoporrà pertanto, di comune accordo con l’Atalanta (il club bergamasco detiene il cartellino dell’atleta), a trattamento chirurgico per la ricostruzione del legamento. Si profila un lungo stop per lui.

L’infortunio in Palermo-Cittadella

Il giocatore rosanero è partito titolare nell’ultima sfida di campionato col Cittadella, chiusa al Barbera sullo 0-0. Ed era uscito dal campo per infortunio al 60′, sostituito da Valente. Già la scorsa settimana, Elia aveva svolto lavoro differenziato per un affaticamento muscolare. Poi il recupero per il match e l’infortunio.

Tre reti nel Palermo finora

Salvatore Elia è arrivato al Palermo nel mercato estivo dopo una stagione in prestito al Benevento con 28 partite ed una rete. Più congruo il suo bottino in questo inizio di stagione. Per lui già tre reti dopo dieci giornate. Elia è andato a segno all’esordio in campionato nel 2-0 dei rosa al Perugia, propiziando il rigore dell’1-0 trasformato da Brunori e firmando, servito sempre dallo stesso attaccante italo-brasiliano, il gol del definitivo 2-0.

Poi, dopo aver alternato prestazioni opache ad altre migliori, era tornato a segno col Pisa griffando una doppietta che aveva portato momentaneamente i siciliani avanti sul 3-1 nella partita finita poi con un rocambolesco e pirotecnico 3-3. Attualmente, assieme a Brunori, è il miglior cannoniere della squadra.

Modena-Palermo, arbitra Fourneu

Francesco Fourneau della sezione Roma 1 è stato designato dall’Aia per arbitrare il match tra Modena e Palermo in programma sabato 29 ottobre alle 14 e valevole per l’undicesima giornata del campionato cadetto.

Assieme a lui gli assistenti di linea Pagliardini – Cavallina e il quarto uomo Luongo. Al Var Abbattista, suo assistente Avar Dei Giudici.