Serie B, Corini può schierare l'esterno offensivo

Il Palermo recupera Salvatore Elia. L’attaccante esterno si è totalmente ripreso dall’affaticamento muscolare di questa settimana ed è disponibile per la delicata sfida dei rosanero col Cittadella che si giocherà domenica 23 ottobre alle 16.15 allo stadio Renzo Barbera per la decima giornata del campionato di serie B.

Elia si era fermato nell’allenamento di mercoledì e giovedì svolgendo solo una parte della seduta con i compagni per proseguire con un programma differenziato. L’esterno è reduce dalla doppietta di sabato scorso con il Pisa che aveva portato i rosanero sul momentaneo 3-1 nella sfida chiusa poi in parità sul 3-3. Una doppietta che lo porta a quota 3 e lo affianca al bomber Matteo Brunori come miglior marcatore di questo primo scorcio di campionato.

Buone notizie dall’infermeria del Palermo, che si va svuotando. Salvatore Elia ha totalmente smaltito l’affaticamento muscolare e ci sarà contro il Cittadella. Può essere una delle frecce nella faretra di Corini per la partita di domenica che ha l’obiettivo di tornare a vincere dopo un digiuno di quattro partite che hanno contribuito ad una delle partenze più lente dei rosanero negli ultimi 30 anni.

Recupera anche Doda, Sala intensifica la riatletizzazione

Buone notizie per Eugenio Corini che recupera quindi l’esterno offensivo che oggi ha svolto l’intero allenamento col resto della squadra. Anche Massimiliano Doda è rientrato in gruppo. Marco Sala, invece, ha intensificato la riatletizzazione.

Cittadella a Palermo senza due squalificati

Il Cittadella si presenta alla sfida del Barbera senza due pedine importanti: Branca (squalificato addirittura per quattro giornate a causa di una pesante intemperanza ai danni di un avversario nel finale della sfida con la Spal) e Danzi che costringono il tecnico Edoardo Gorini a stravolgere il centrocampo.

Branca, fin qui titolare, potrebbe essere sostituito da Carriero. Davanti alla difesa, invece, potrebbe esserci un ritorno in campo dal primo minuto di Pavan, finora impiegato in tutte le partite, inclusa quella di Coppa Italia col Torino di martedì scorso.

I precedenti al Barbera, nel maggio 2019 l’ultima tra i professionisti dei rosa

Palermo-Cittadella non è una classica del campionato di serie B. Sono solo quattro i match disputati al Barbera con due vittorie dei siciliani, un pareggio ed una vittoria dei veneti. Ma la sfida più recente ha un sapore particolare per i tanti tifosi rosanero. L’ultimo confronto nell’impianto di viale del Fante risale alla giornata conclusiva del campionato 2018-2019. Il Palermo lotta per la serie A (arriverà poi prima una penalizzazione che lo escluderà dai play off e addirittura il fallimento), il Cittadella punta ai play off. Finisce 2-2 con due reti di Nestorovski e Trajkovski. I granata però pareggiano con Adorni e Diaw che permette loro di centrare la qualificazione agli spareggi promozione. Era il 19 maggio 2019, fu l’ultima gara nei professionisti.

Il primo confronto risale alla stagione 2013-2014, e precisamente al 14 dicembre 2013. Si giocava la 18ma giornata ed i rosa guidati da Beppe Iachini si imposero 3-1 con doppietta di Munoz intervallata da un’autorete di Andelkovic e sigillo finale Hernandez. Alla fine di quella stagione, Palermo primo, nettamente, in serie A, veneti salvi in 17ma posizione.

L’unica vittoria del Cittadella risale al 20 novembre del 2017, stagione cadetta 2017-2018. I granata si imposero 3-0 con rete di Kouamé nel finale del primo tempo, e nella ripresa di Strizzolo e Salvi. Fu una di quei ko interni che non permisero ai rosa di centrare la promozione diretta, di partecipare ai play off e di arrivare in finale perdendo il treno a Frosinone nella famosa sfida di ritorno dello Stirpe che segnò, sostanzialmente, l’inizio della fine del vecchio corso rosanero. Curiosamente, anche il Cittadella, qualificato ai play off, venne fatto fuori dal Frosinone nelle semifinali.