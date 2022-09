Serie B, ultimi ritocchi del mercato

Arrivi e partenze dell’ultimo minuto al Palermo in queste ultime ore di calciomercato che si chiuderà questa sera alle 20.

Ecco Vido, il vice-Brunori

Il club rosanero ha ufficializzato l’arrivo in prestito dell’attaccante Luca Vido, classe 1997. Il Palermo, dunque, in extremis, ha un vice-Brunori. La formula del prestito è con diritto di riscatto in favore del club di viale del Fante.

La punta, cui cartellino è dell’Atalanta, ha disputato l’ultima stagione tra Cremona e Ferrara (alla Spal) e per caratteristiche fisiche e tecniche può essere complementare al bomber rosanero. Scuola Milan ha giocato a Cittadella, Perugia, Crotone e, appunto, Cremonese e Spal dove ha segnato complessivamente 6 reti (3 a testa). Potrebbe essere tra i convocati per la sfida alla Reggina di sabato prossimo (3 settembre) per la quarta giornata del campionato di serie B.

Al Palermo arriva Claudio Gomes in sinergia dal City

Ma c’è un altro colpo in chiusura: arriva anche il primo accordo in sinergia diretta col City Football Group. Claudio Gomes è diretto a Palermo. Si tratta di un centrocampista francese (originario della Guinea-Bissau), classe 2000, che può essere anche spostato in difesa. Arriva proprio dal Manchester City.

Il Psg lo accoglie nelle giovanili. A 18 anni va al Manchester City e successivamente approda al Jong Psv, la squadra delle riserve della formazione di Eindhoven.

Ha giocato l’ultima stagione al Barnsley, in Championship (la serie B inglese), totalizzando 31 presenze e una rete. Corini ha così il reparto di centrocampo al completo con un calciatore che può essere utilizzato anche nel reparto difensivo. A centrocampo si unisce a Damiani, Broh e i nuovi acquisti Saric, Segre e Stulac. Potrà sicuramente crescere e fare esperienza.

Matteo Stoppa in prestito al Vicenza

Parte subito Matteo Stoppa. Arrivato poche settimane fa è stato girato in prestito al Vicenza, formazione che disputerà il prossimo campionato di serie C. Per l’esterno classe 2000 pochi scampoli di partita finora in campionato che scatterà sabato prossimo.

Somma rescinde col Palermo

Intanto Michele Somma non è più un calciatore del Palermo. Il club di viale del Fante ha comunicato la risoluzione del contratto tra le parti. Il difensore potrebbe andare al neonato Catania che si appresta a ripartire dalla serie D che scatterà il prossimo 18 settembre.