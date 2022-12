Dal 3 al 7 gennaio prossimi

A Roma per il ritiro durante la pausa campionato di serie B. Da martedì 3 gennaio a sabato 7 gennaio il Palermo effettuerà la preparazione al Centro Sportivo Giulio Onesti, ovvero il Centro di Preparazione Olimpica del Coni. Primo allenamento nel pomeriggio del 3, ultimo la mattina del 7.

Lo ha annunciato il club di viale del Fante che ha pure comunicato che tutte le sedute d’allenamento saranno a porte chiuse. Nuova preparazione, quindi, in vista del rientro in campo fissato al 14 gennaio per il match della prima giornata di ritorno a Perugia.

A settembre il ritiro a Manchester

Sarà il secondo ritiro stagionale per la squadra rosanero che dal 20 al 24 settembre affrontò la trasferta a Manchester all’Ethiad Campus, centro di allenamento dei Citizens, la squadra di punta della proprietà del City Football Group di cui fa parte anche il club siciliano.

Nedelcearu squalificato

Tra i dodici squalificati, tutto per un turno, figura anche il difensore centrale del Palermo Ionut Nedelcearu. Il calciatore rosanero era diffidato ed è stato ammonito sul finire del primo tempo della partita col Cagliari (vinta dai rosanero per 2-1) per perdita di tempo.

Salteranno il prossimo turno anche Adorni (Brescia), Danzi (Cittadella), Curado (Perugia), Dalle Mura (Spal), Di Tacchio (Ternana), Esposito (Spal), Falasco (Ascoli), Karacic (Brescia)Perticone (Cittadella), Wisniewski (Venezia) e Zaro (Sudtirol).

Brescia – Palermo, arbitra Marinelli

La sfida di lunedì prossimo, 26 dicembre alle 12.30, allo stadio Romeo Rigamonti tra Brescia e Palermo è stata affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli. L’arbitro sarà coadiuvato dai guardialinee Bidoni ed Imperiale. Quarto uomo Serra. Al Var Di Martino e come assistente (Avar) Ghersini.

Palermo a caccia del tris in trasferta

I rosanero si preparano per la sfida di Santo Stefano consapevoli che le trasferte non sono più un tabù. Inoltre Palermo e Brescia si separano da un solo punto in classifica in favore delle Rondinelle che hanno vinto una sola volta nelle ultime 12 giornate. L’ultimo successo del Brescia il 27 novembre scorso con la Spal. Poi ancora appannamento. La squadra dal 6-2 subito a Bari l’1 ottobre scorso si è inceppata più volte.

Il Palermo di contro in trasferta ha cominciato ad ingranare lontano dal Barbare e dopo le vittorie a Modena ed a Benevento ne sono la riprova. Otto punti raccolti lontano dal Barbera anche per i pareggi a Bari ad inizio stagione ed a Ferrara l’11 dicembre scorso, impinguano il bottino dei rosa.

La squadra di Corini cerca anche il quinto risultato utile di fila. Con un pareggio si andrebbe al giro di boa a quota 24, con un successo si arriverebbe a 26 con il sorpasso proprio ai lombardi e la zona play off ancora più vicina.