Durante la pausa campionato dal 20 al 24 settembre

Il Palermo vola a Manchester, ospite del City. Lo ha annunciato il club rosanero che da inizio dello scorso luglio fa parte della famiglia del City Football Group. La squadra sfrutterà la pausa di campionato prevista dopo la partita di Frosinone per effettuare questa trasferta.

Dal 20 al 24 settembre, dunque, il Palermo sarà ospite del City Football Group all’Ethiad Campus di Manchester, il quartier generale del Manchester City. La squadra allenata da Eugenio Corini e la dirigenza rosanero voleranno in Inghilterra per quattro giorni di ritiro avendo la possibilità di utilizzare i campi d’allenamento e i servizi solitamente a disposizione della squadra allenata da Pep Guardiola e dell’Academy dei Cityzens.

Una esperienza importante per la squadra siciliana che da pochi mesi è nell’orbita della holding internazionale che fa a capo allo sceicco Mansour. Una visita che era stata paventata durante il ritiro pre-campionato, dopo le amichevoli con il Marineo e col Pisa (in panchina c’era ancora Silvio Baldini), ma che poi non si riuscì a concretizzare.

Palermo prepara la sfida con il Frosinone

Il Palermo, intanto, sta preparando la difficile trasferta di Frosinone che si giocherà sabato 17 settembre alle 12 allo stadio Benito Stirpe. Il match della sesta giornata del campionato di serie B è molto attesto dalla tifoseria rosanero e la sede rievoca i fantasmi di una delle pagine più buie della storia recente del club siciliano.

Quella finale di ritorno dei play off della stagione 2017-2018 brucia ancora, anche per come è maturata. In molti ricordano ancora l’ostruzionismo con i palloni in campo lanciati da parte dei ciociari alle ripartenze offensive dei rosa.

Era il 18 giugno 2018, da quella data, si può dire, che cominciò la voragine discendente che portò l’anno successivo il club di viale del Fante alla scomparsa.

Oggi è tutto diverso, le due squadre arrivano a questo appuntamento staccante in classifica da due punti: il Frosinone ne ha 9 dopo la sconfitta nel recupero col Cittadella di sabato scorso. I rosa ci arrivano con il morale a mille grazie al successo per 1-0 al Barbera col Genoa. Un successo fondamentale per l’Undici siciliano che dopo due ko di fila è tornato a correre ed ah raccolto 7 punti stazionando a metà classifica.

Arbitra Giua di Olbia

Antonio Giua di Olbia sarà l’arbitro di Frosinone-Palermo. Il fischietto sardo sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Giorgio Peretti di Verona. Il quarto uomo sarà Francesco Carrione di Castellamare di Stabia. Si rendono noti anche i nominativi del Var: Marco Guida di Torre Annunziata e del suo assistente (Avar), Gianluca Sechi di Sassari che dirigeranno la sfida.