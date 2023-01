Serie B, oggi inizia il calciomercato, il 3 gennaio squadra inizia ritiro a Roma

Il difensore uruguaiano Renzo Orihuela si avvicina sempre più al Palermo. Almeno così sembra a giudicare dal messaggio che ha postato nelle scorse ora su Instagram. Il giocatore classe 2001 ha salutato il Montevideo City Torque, club che appartiene alla galassia City Football Group proprio come quello rosanero.

Manca ancora l’ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma Orihuela sarebbe ormai in procinto di atterrare a Palermo.

Dopo l’arrivo di Claudio Gomes, proveniente proprio dal Manchester City – che lo aveva girato in prestito la scorsa stagione (2021-2022) al Barsnley, squadra di Championship (la serie B inglese) – si profilerebbe un altro passaggio firmato dalla holding.

Il messaggio di Orihuela su Instagram

Questa la traduzione in italiano delle dichiarazioni di Orihuela sul proprio profilo su Instagram: “È ora di salutare questo grande club a cui rivolgo solo parole di gratitudine. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra e i dirigenti del club più di ogni altra cosa che hanno reso possibile questo sogno che devo vivere oggi! Molto grato a questa società che troverà in me un sostenitore per tutta la vita”.

Attualmente Renzo Orihuela ha raccolto due gettoni di presenza da titolare nell’ultima coppa Libertadores, 12 nella Primera Division Apertura, 14 in Clausura, 6 nel Torneo Intermedio e 1 in Coppa d’Uruguay realizzando 3 gol. Fra Montevideo City e Club Nacional, Orihuela ha giocato complessivamente 74 partite, segnando 5 gol e firmando anche un assist.

Il difensore, alto 1,84, può giocare sia da centrale che da terzino destro. Il giocatore ha il doppio passaporto uruguaiano e italiano.

Oggi inizia il calciomercato invernale

Scatta oggi il calciomercato invernale. La sessione di riparazione si chiuderà il 31 gennaio. Palermo con diverse partenze. La prima praticamente certa è quella di Andrea Accardi, difensore centrale che in questa stagione non ha mai visto il campo e che ha giocato l’ultima volta ad inizio maggio, nell’andata degli ottavi di finale dei play off nazionali di serie C per l’accesso alla B con la Triestina. Diversi infortuni hanno caratterizzato gli ultimi mesi di permanenza in rosanero.

Accardi è una bandiera e non libera posti per la lista della rosa. La sua partenza verso Piacenza, formazione del girone A della serie C, dovrebbe essere ufficializzata a breve ma gli accordi tra il club di viale del Fante e quello emiliano definiti.

Dal 3 al 7 gennaio Palermo in ritiro a Roma

Da domani, martedì 3, a sabato 7 gennaio, il Palermo sarà in ritiro a Roma, ospite al Centro Sportivo Giulio Onesti, ovvero il Centro di Preparazione Olimpica del Coni. Primo allenamento nel pomeriggio del 3, ultimo la mattina del 7.

Nuova preparazione, quindi, in vista del rientro in campo fissato al 14 gennaio per il match della prima giornata di ritorno del campionato di serie B a Perugia.