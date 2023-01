Serie B, si aspetta solo l'annuncio

Il primo arrivo del calciomercato invernale in casa Palermo è ufficiale. Renzo Orihuela, difensore uruguayano del Montevideo City Torque è un calciatore rosanero. Non c’è l’annuncio ma il contratto è stato depositato in Lega. A titolo temporaneo si legge sul sito della serie B.

Manca solo la presentazione a questo punto. Orihuela, classe 2001, arriva dopo le cessioni di Andrea Accardi al Piacenza (titolo definitivo), Manuel Peretti alla Recanatese (prestito), Mladen Devetak alla Viterbese (prestito), Roberto Crivello al Padova (prestito) e Roberto Floriano al Sangiuliano City (titolo definitivo).

Il calciatore è arrivato nella Capitale martedì 3 gennaio ad inizio del ritiro che si è concluso oggi dopo il test con la Primavera della Viterbese finito 13-0. Si è aggregato al gruppo dopo le rituali visite mediche e la firma sul contratto.

Si tratta del secondo arrivo proveniente da un club della stessa famiglia del City Football Group. In estate era arrivato Claudio Gomes direttamente dal Manchester City. Si attendono adesso le altre mosse di mercato del Palermo che deve rinforzare la rosa in vista della seconda parte del campionato di serie B. La sessione invernale di mercato si concluderà il 31 gennaio.

La maglia del Palermo è la più bella della B, vince la Jersey Challenge

Un vero e proprio campionato con scontri diretti, turni ad eliminazione e un triangolare finale: è il percorso che ha portato la maglia del Palermo a trionfare nella Jersey Challenge organizzata da Lega BKT per decidere la maglia più bella del campionato in corso.

A decidere l’esito, i voti social di oltre 180mila persone da tutto il mondo, che hanno partecipato man mano alle diverse fasi del contest, esprimendo la propria preferenza sui canali ufficiali della Lega.

Alla fine una vittoria larga per la maglia del Palermo che nel triangolare finale ha sconfitto Cagliari e Venezia.

La maglia rosa del Palermo è stata realizzata da Kappa con il progetto stilistico del Palermo, in collaborazione con il coordinatore scientifico del Palermo Museum Giovanni Tarantino, l’agenzia Gomez&Mortisia e il designer Luca D’Agostino.

Presentate a fine luglio, le nuove maglie rosanero sono state decretate le più belle della cadetteria.