Serie B, si è negativizzato dal Covid anche il secondo calciatore

Ritiro finito e rosanero in ritorno verso Palermo. Si è chiusa oggi con un allenamento congiunto con la Primavera della Viterbese la permanenza a Roma della squadra di Eugenio Corini.

Al Centro Sportivo Giulio Onesti, il test tra il Palermo e la Primavera della Viterbese si è concluso con il punteggio di 13-0 per i rosanero.

Di Mariano e Brunori in evidenza

Una sgambatura per la squadra siciliana. In evidenza Francesco Di Mariano a segno 4 volte e Matteo Brunori 3. Poi doppiette per Jacopo Segre, Nicola Valente e Dario Saric. A segno anche Marco Sala.

Anche il secondo giocatore del Palermo si è negativizzato al Covid

Anche il secondo calciatore risultato positivo al Covid19 lo scorso 3 gennaio è tornato oggi a disposizione, in seguito al tampone che ha dato esito negativo e alle visite mediche previste dai protocolli sanitari.

I rosa riprenderanno la preparazione il 9 gennaio

La squadra allenata da Eugenio Corini riprenderà la preparazione nella giornata di lunedì in vista del prossimo match in casa del Perugia. La sfida si giocherà sabato 14 gennaio alle 14 al Renato Curi tra il Palermo che in Umbria andrà a caccia del sesto risultato utile consecutivo per iniziare il 2023 nel migliore dei modi e, chissà, allontanarsi ancora di più dalla zona play out per avvicinarsi a quella play off.

I padroni di casa, dal canto loro, grazie alle due vittorie di fila con Venezia e Benevento hanno abbandonato il fondo della classifica e si sono rimessi in corsa nella bagarre per evitare la serie C. Un match, quello che aprirà il girone di ritorno del campionato cadetto, che si preannuncia caldo per la squadra rosanero.

All’andata il Palermo vinse 2-0 con reti di Brunori su rigore e di Salvatore Elia davanti al pubblico di casa del Renzo Barbera. Quest’ultimo, come è ben noto, sarà assente perché sta recuperando dal grave infortunio al legamento crociato che lo terrà lontano dai campi fino al termine della stagione.