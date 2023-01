Serie B, l’estremo difensore rosanero parla della prima parte di stagione

Terzo giorno di ritiro a Roma per il Palermo che prosegue la sua preparazione al Centro Sportivo Giulio Onesti. Il portiere Mirko Pigliacelli parla della prima parte della stagione. Un avvio tra alti e bassi ma anche belle soddisfazioni con un girone di andata del campionato di serie B che lo ha visto sicuramente in crescita e complessivamente portare a casa 7 partite a reti inviolate su 19.

L’ex estremo difensori di Trapani, Pro Vercelli e di Craiova (con il quale ha vinto anche una Coppa di Romania ed una Supercoppa di Romania), ha parlato ai microfoni del Palermo Fc.

“Siamo qua a Roma da due giorni e stiamo lavorando forte seguendo le indicazioni del mister. Sicuramente è un momento importante perché in questi 4-5 giorni abbiamo ripreso dopo la sosta. Abbiamo la testa alla gara di Perugia perché dobbiamo ripartire subito bene”.

Pigliacelli, “La squadra ha fatto quello che doveva fare”

Il numero 22 rosanero, arrivato in estate è stato uno dei primissimi volti nuovi della squadra (firmando un triennale che lo lega al club di viale del Fante) dopo il ritorno in cadetteria. Ed ha parlato dell’andamento del girone di ritorno del Palermo che scatterà il 14 gennaio. “Sul bilancio di questa prima parte di campionato, penso che sia in linea con quello che dovevamo fare. Ci sono stati momenti difficili ma siamo stati compatti ed uniti, portando poi i risultati che servivano. C’è stato un momento, diciamo così, di assestamento ma grazie al valore del gruppo siamo momentaneamente arrivati dove volevamo”.

“Palermo grandissima società, in città sto da Dio”

Poi Pigliacelli si è soffermato su quanto fatto personalmente in campionato e sul suo arrivo in città. “A livello personale, invece, sono arrivato in una grandissima società, con un grande mister ed un grande staff. Si lavora ogni giorno ad alti ritmi ed in maniera costante. Il ruolo del portiere è un lavoro a parte ma mi trovo veramente bene insieme a Samuele Massolo e Giovanni Grotta e si è creata un’alchimia importante. In città mi trovo davvero da Dio con la mia famiglia e speriamo in 2023 ancor più bello”.

“Voglio festeggiare e gioire con i tifosi allo stadio”

Sulle aspettative del nuovo anno aggiunge: “Abbiamo concluso il 2022 con delle belle prestazioni di squadra. Mi auguro di raggiungere i nostri obiettivi nel 2023 il prima possibile. La presenza della dirigenza del City Football Group si vede e si sente anche sul campo di allenamento. Ci mettono a nostro agio giornalmente e sono sempre a disposizione in caso di bisogno. Faccio auguri di buon anno a tutti i tifosi rosanero e speriamo di poter gioire tutti insieme allo stadio”.

Ed infine “Un augurio a tutti i tifosi del Palermo per un buon 2023 con la speranza di festeggiare e di gioire tutti insieme allo stadio”.