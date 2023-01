Serie B, si punta in avanti per Tutino e Sibilli

Prosegue il calciomercato del Palermo che ancora deve concludere le operazioni in uscita e deve intensificare quelle in entrata.

Anche Edoardo Pierozzi è in procinto di lasciare il club rosanero. Ci sarebbe l’intesa tra la Fiorentina, club che detiene il cartellino del terzino, ed il Como. E dopo le partenze di Andrea Accardi e Roberto Floriano, andati a titolo definitivo rispettivamente al Piacenza ed al Sangiuliano City, ed i prestiti di Roberto Crivello (Padova), Mladen Devetak (Viterbese) e Manuel Peretti (Recanatese).

Pierozzi, classe 2001, dunque, potrebbe andare al club lariano diretto concorrente con i rosanero per la permanenza in cadetteria. A Como andrebbe in prestito fino al 30 giugno. In rosanero ha racimolato due gettoni di presenza ad inizio campionato col Perugia in casa ed a Bari.

Il Palermo pensa ai nuovi arrivi, nel radar Masciangelo e Martella

Ma il club rosanero pensa anche a rinfoltire la rosa, privata dai tanti esuberi. Al momento l’unico volto nuovo è quello del difensore uruguaiano Renzo Orihuela dal Montevideo City Torque. Un arrivo ancora non annunciato formalmente dal club ma concretizzato dal contratto depositato in Lega. Il giovane calciatore sudamericano è in prestito.

Svanito Paulo Azzi che dal Modena è andato al Cagliari, il direttore sportivo Leandro Rinaudo coadiuvato da Luciano Zavagno stanno lavorando per rinfoltire il roster. Tra i rumors nuovi ci sono quelli relativi ad Edoardo Masciangelo, esterno sinistro del Benevento (88 presenze serie B con i sanniti ed il Pescara), che può giocare sia in assetto difensivo che a centrocampo, ed a Bruno Martella. Quest’ultimo è già stato allenato da Eugenio Corini a Brescia e vanta in cadetteria 160 presenze condite da 7 gol con le maglie del Crotone, delle Rondinelle e della Ternana oltre ad 83 presenze ed una rete in serie A.

Al Palermo potrebbe interessare anche Antonio Barreca, esterno del Cagliari che sarebbe in procinto di lasciare la Sardegna. Potrebbe essere un’alternativa a Marco Sala. Ancora in stand-by il discorso centrocampista in attesa di conoscere l’entità reale dell’infortunio a Leo Stulac che potrebbe essere più grave del previsto e che potrebbe tenerlo lontano dal campo per 3-4 mesi. In caso di uno stop lungo, il club siciliano sarà costretto a muoversi per trovare un sostituto adeguato.

In attacco si pensa a Tutino e Sibilli

In avanti invece si starebbe cercando l’alternativa a Matteo Brunori. Si pensa a Demba Seck del Torino ma sembra una via piuttosto irta. Nel taccuino di Rinaudo e Zavagno potrebbe esserci anche Salvatore Molina del Monza nonché quello di Gennaro Tutino. Quest’ultimo ieri era in panchina nella partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra il suo Parma e l’Inter che si è giocata a San Siro e che ha visto i nerazzurri vincere davanti al proprio pubblico solo negli ultimi minuti dei supplementari.

Rimarrebbe ancora aperta la via per Giuseppe Sibilli, del Pisa.

Verso Perugia-Palermo, Corini ha gli uomini contati

La sfida tra Perugia e Palermo si avvicina sempre più ed Eugenio Corini ha gli uomini contanti per la sfida che sabato 14 gennaio al Curi segnerà l’inizio del girone di ritorno.

Gli esterni difensivi Marco Sala ed Ales Mateju sono gli unici interpreti disponibili nei rispettivi ruoli dopo le partenze di Crivello e Devetak e se si pensa anche all’infortunio di Alessio Buttaro ed alla prossima partenza di Pierozzi.

Al Curi arbitra Mercanaro

L’Aia (L’associazione italiana arbitri) ha diramato le designazioni arbitrali in vista della ventesima giornata del campionato di serie B. La partita tra Perugia e Palermo sarà diretta da Matteo Marcenaro di Genova. Sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Affatato e Severino. Quarto Uomo Panettella. Al Var Nasca, suo assistente Rutella.