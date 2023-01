Serie B, il centrocampista bosniaco verso un lungo stop

Nella settimana che porta alla sfida di campionato di Perugia, il Palermo deve fare i conti con le assenze di Leo Stulac ed Alessio Buttaro. Il centrocampista bosniaco ed il giovane terzino da diverse settimane sono alle prese con infortuni.

Tegola Stulac, potrebbe esserci un lungo stop

Destano apprensione le condizioni di Leo Stulac. Fermo per una distrazione muscolare alla coscia sinistra alla vigilia della partita col Brescia che ha chiuso il girone di andata ed il 2022.

Il problema riscontrato sembra essere più grave del previsto. Ci vorranno indagini strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Il club rosanero ha predisposto tutti gli accertamenti diagnostici del caso per valutare il grado della lesione muscolare. Servirà ancora qualche giorno per stabilire e i reali tempi di recupero. Il regista ex Empoli e Venezia ha lavorato durante il mini-ritiro a Roma. Inizialmente la speranza era quella di recuperarlo per la sfida col Bari di venerdì 20 gennaio. Per lui al momento proseguono le terapie ma non è escluso che lo stop possa essere piuttosto lungo.

Buttaro prosegue riatletizzazione

Il difensore classe 2002 e scuola Roma è fermo ai box dallo scorso ottobre. Per lui riatletizzazione come comunicato dal Palermo.

Differenziato per Bettella

Il difensore centrale ex Monza, Davide Bettella, invece, ha svolto un lavoro differenziato programmato.

Palermo ha ripreso gli allenamenti a Boccadifalco

Oggi pomeriggio a Boccadifalco il Palermo ha ripreso la preparazione in vista del prossimo match in casa del Perugia previsto per sabato 14 gennaio alle 14 al Renato Curi e valido per la prima giornata di ritorno del campionato cadetto. I rosanero hanno effettuato un lavoro aerobico, esercitazioni tattiche ed una partita a tema.

Calciomercato Palermo, si allontana Azzi

Intanto, Paulo Azzi, esterno sinistro brasiliano con passaporto italiano del Modena, dato per vicinissimo dagli ultimi rumors, adesso è più vicino al Cagliari. In nottata il club isolano ha fatto un blitz e sembra adesso essere in pole position per assicurarsi le prestazioni del calciatore brasiliano.

In questi primi giorni di calciomercato il Palermo ha sfoltito i ranghi. È arrivato Renzo Orihuela, difensore uruguayano che nelle ultime due stagioni ha militato nel Montevideo City Torque, altra formazione della galassia City Football Group.

Al netto di Stulac (infermeria) al Palermo serve un esterno sinistro ed attaccante. Potrebbe, inoltre, esserci un’altra partenza tra Soleri e Vido.