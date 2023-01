Serie B, potrebbero essere ore decisive per Azzi

Tante partenze, un arrivo. Il Palermo inizia una settimana importante con l’attenzione rivolta non solo calciomercato ma anche, giocoforza, al campo. Concluse le feste natalizie e di inizio anno, infatti, è già scatto il conto alla rovescia per la squadra rosanero che sabato 14 dicembre alle 14 sarà a Perugia per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B.

Rosa più leggera per il Palermo

Il Palermo si prepara a questo importante appuntamento con una rosa più leggera in questi primi 7 giorni di calciomercato invernale. Una rosa sfoltita di ben cinque giocatori. Alcune partenze sono definitive ed hanno un certo peso, anche sentimentale per una buona frangia del tifo palermitano: Andrea Accardi è andato al Piacenza, Roberto Floriano al Sangiuliano City. Tre sono prestiti e si tratta di Manuel Peretti alla Recanatese (prestito), Mladen Devetak alla Viterbese (prestito), Roberto Crivello al Padova (prestito).

Potrebbe essere la settimana decisiva anche per Edoardo Lancini che potrebbe andare al Cesena e raggiungere il suo ex capitano in rosanero Francesco De Rose che è arrivato nel club romagnolo di serie C la scorsa estate. Anche Massimiliano Doda è in procinto di lasciare il capoluogo siciliano. Dovrebbe andare all’Imolese, altro club di terza serie.

In entrata non solo Orihuela, oggi l’annuncio ufficiale?

Il difensore uruguaiano Renzo Orihuela, classe 2001, è arrivato dal Montevideo City Torque – altro club dell’universo City Football Group – con il contratto depositato in Lega. Manca ancora l’annuncio ufficiale del club ma dovrebbe essere questione di ore visto che ha svolto la preparazione a Roma con la squadra ed è arrivato ieri pomeriggio, avvistato al Renzo Barbera.

Azzi ore decisive, più complicato per Azzi e Tutino

Il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo sta però preparando altri colpi per puntellare la squadra che, come abbiamo visto negli ultimi giorni, sta sfoltendo gli esuberi e molti li ha già tolti. Si pensa a Paulo Azzi, terzino sinistro con attitudini offensive. Il giocatore brasiliano classe 1994 con passaporto italiano (quindi comunitario), sarebbe in procinto di arrivare in Sicilia.

Battuta, almeno dai rumors che circolano, la concorrenza della Salernitana nonostante la differenza di categoria. Finora a Modena 15 presenze con un assit. Potrebbero essere, quindi, ore decisive per il suo arrivo in rosanero.

Per l’attacco Seck del Torino e Tutino del Parma rimangono in stand by ma al momento sembrano trattative difficili sia dal punto di vista economico che tecnico.

Palermo verso Perugia

Oggi la squadra riprende gli allenamenti in vista della trasferta di Perugia. Al Renato Curi il Palermo affronterà gli umbri battuti all’andata 2-0 con reti di Brunori ed Elia. Gli uomini di Corini sono reduci da 5 risultati utili consecutivi (due vittorie a Benevento 1-0 ed in casa col Cagliari 2-1, e tre pareggi, Como, Spal e Brescia). Il Grifone ha invece chiuso il 2022 con i botti superando 2-1 il Venezia ed il Benevento per 2-0. Risultati che hanno permesso alla compagine guidata da Fabrizio Castori di togliersi con slancio dalla scomoda ultima posizione lasciando il fanalino di coda al Cosenza, in crisi nera.

Le motivazioni agli umbri non mancheranno: un altro successo e si porterebbero a due sole lunghezze dei siciliani. Brunori e soci, dal canto loro, non possono permettersi distrazioni per evitare di rimanere nuovamente impantanati nella zona calda della classifica.