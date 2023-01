Serie B, differenziato per Bettella e Saric

Il Palermo prosegue gli allenamenti in vista della sfida di sabato 14 gennaio a Perugia per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B.

La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto al Tenente Onorato di Boccadifalco un lavoro di attivazione, possesso palla, esercitazioni tattiche ed una partita finale a campo ridotto.

Stulac con i fisioterapisti

Particolare attenzione per Leo Stulac il cui infortunio muscolare è da valutare e desta preoccupazione. Potrebbe, infatti, portare ad uno stop di 3-4 mesi e questo significherebbe la conclusione della stagione anticipata. Nei prossimi giorni l’entità dell’infortunio sarà valutata da ulteriori esami.

Solo dopo il responso medico ii il club deciderà se e come attivarsi sul mercato nonostante i tempi risicati per andare alla ricerca di un suo sostituto. La sessione invernale si chiuderà il 31 dicembre.

Differenziato per Bettella e Saric, Buttaro prosegue riatletizzazione

Davide Bettella e Dario Saric, invece, hanno svolto un lavoro differenziato programmato.

Alessio Buttaro, invece, ha proseguito la riatletizzazione.

Calciomercato, il Palermo prova per Sibilli

Sfumato Paulo Azzi andato al Cagliari in extremis, il Palermo pensa ad un attaccante. Spunta il nome di Giuseppe Sibilli, del Pisa, tra gli obiettivi rosanero. Ci sarebbe un sondaggio da parte del club di viale del Fante per capire se ci sia possibilità di manovra per una trattativa.

In questa stagione, Sibilli, classe 1996, ha raccolto 17 presenze e 2 gol (una al Cittadella nel match in avvio di campionato perso 4-3 dai toscani, l’altra lo scorso 26 dicembre a Ferrara nel successo sulla Spal per 0-1).

Cresciuto nel Napoli, ha militato anche in due formazioni siciliane ad inizio della sua carriera: nel Siracusa e nella Sicula Leonzio. In mezzo a queste due esperienze è stato tesserato nel Catania senza, però, mai esordire in maglia rossazzurra. È un attaccante che può essere utilizzato sia da esterno che da prima punta. Prima di approdare al Pisa, ha giocato con la maglia dell’Albinoleffe, in serie C.

Oltre a lui ci sarebbe il trequartista Valerio Verre della Sampdoria, formazione di serie A.

Il Palermo lavora per rinforzare anche il centrocampo. Il club rosanero starebbe sondando per l’esterno Salvatore Molina del Monza ma ci sarebbero le attenzioni dell’Ascoli per puntellare le corsie laterali visto che l’ex Crotone può giocare sia a sinistra sia a destra.