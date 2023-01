Serie B, al Curi finisce 3-3, Marconi, Valente e Brunori segnano per i rosa

Dall’inferno del primo tempo al paradiso della ripresa. Tutto in 90 minuto. Nella prima giornata di ritorno del campionato di serie B, il Palermo pareggia 3-3 al Curi rimontando il Perugia ed offrendo una prestazione dai due volti ben distinti e separati. Distratta e quasi assente nei primi minuti, cinica e spietata nel finale. Il punto in Umbria rappresenta il sesto risultato utile consecutivo per i siciliani che vanno a quota 25 in classifica ed aspettano i risultati delle altre partite della giornata. Un punto importante che inaugura il 2023 in maniera sicuramente positiva soprattutto per come era iniziata la partita. Un punto… al “bacio”.

Tanto rammarico, invece, per il Perugia che nei primi sette minuti mette alle corde i rosa segnando due reti con Di Serio e Casasola su rigore dopo aver sfruttato due topiche clamorose della difesa ospite. Il Palermo sembra alle corde poi accorcia con un colpo di testa di Marconi su punizione di Valente. Ma i padroni di casa prima dell’intervallo trovano il 3-1 con una bellissima finalizzazione di Olivieri.

Partita conclusa? No. Pigliacelli tiene a galla i suoi in diverse occasioni nella prima frazione. Ad inizio ripresa Valente trova la deviazione fortunata e centra il 3-2 che riapre la contesa. C’è tutta una vita da giocare ma i rosa non sembrano essere in grado di riprendere la sfida. L’errore del Perugia è, forse, quello di accontentarsi ed una delle rarissime occasioni, i siciliani trovano il pareggio. Salvatore della patria è Brunori che tocca il primo pallone veramente utile della sfida e lo trasforma nella pesantissima rete del pareggio. Sempre più uomo simbolo il numero 9 rosa, non solo per la sua squadra ma anche per il campionato cadetto.

Merito, però, anche al portiere Mirko Pigliacelli che in diverse occasioni ed anche in modo spettacolare oltre che efficace, ha tenuto a galla i suoi anche nei momenti più bui.

I rosanero sfatano il tabù delle pause. Sempre sconfitti in precedenza al rientro dalle soste (leggasi 1 ottobre in casa col Sudtirol e 27 novembre, sempre al Barbera ma col Venezia). Importante anche la reazione che seppur non abbia fatto sussultare i cuori per la spettacolarità del gioco, è stata efficace ai fini del risultato.

Le scelte di Corini

Eugenio Corini ha gli uomini contati. E propone un 3-5-2 con Marconi al posto di Bettella non al meglio, Nedelcearu, Mateju. A centrocampo esterni Sala e Valente e cerniera in mezzo formata da Segre, Gomes e Saric con Di Mariano e Brunori in attacco. Rosanero al Curi con appena 20 convocati.

Avvio shock del Palermo, il Perugia fa due gol

L’avvio di partita del Palermo è terrificante. Passano appena 2′ e Di Serio sfrutta una dormita colossale della difesa rosanero. E su rimessa laterale battuta da Lisi l’attaccante umbro sfonda sulla sinistra sfruttando uno scivolone di Nedelcearu che inciampa sul campo e si perde il diretto avversario che si invola, arriva sul fondo, ha il tempo di rientrare, di tirare con la prima opposizione di Pigliacelli, di riprendere la ribattuta e di segnare il primo gol dei suoi. Nell’esultanza viene anche ammonito.

Passano pochi minuti e l’orrore si ripete: al 5′ Lisi si libera della marcatura e si invola dalla stessa posizione dalla quale Di Serio aveva trovato la rete, viene contrastato fallosamente da Gomes anche lui, come il suo compagno Nedelcearu poco prima. Per Marcenaro è rigore, avallato anche dal Var. Dal dischetto Casasola che è freddo e batte imparabilmente Pigliacelli che aveva intuito la traiettoria.

Umbri vicini più volte al 3-0, Pigliacelli evita il peggio

Piove sul bagnato in casa rosanero quando al 15′ il portiere di casa Gori rinvia, la sfera finisce nella zona di Lisi che elude l’intervento difensivo di Gomes finito poi nuovamente a terra, Pigliacelli è costretto all’uscita disperata ed a salvare i suoi. L’assedio del Perugia continua e due minuti dopo è ancora Pigliacelli ad evitare il peggio: è reattivo sulla conclusione ravvicinata di Olivieri che esalta i riflessi.

Marconi riapre la sfida di testa, il Palermo spera

Palermo inesistente o quasi per i primi 20 minuti, poi c’è la reazione del Palermo che trova anche il gol che riapre la partita. Al 22′ calcio di punizione sulla sinistra di Valente, palla al centro dell’area dove svetta Marconi su Curado che non dà scampo a Gori infilando la sfera all’angolino.

E’ la seconda rete del centrale difensivo rosanero dopo quella decisiva in casa col Parma del 5 novembre scorso. Al 33′ Segre impegna Gori da posizione ravvicinata ma l’arbitro fischia un fuorigioco.

Il Perugia segna ancora

Ma i padroni di casa non sono domi ed al 34′ tornano al gol. L’azione è da Playstation con un triangolo di prima in area di rigore confezionato da Olivieri e Di Serio. Olivieri riceve la sponda dal compagno e di interno destro piazza un pallone telecomandato verso l’angolino basso dove Pigliacelli non può nulla. E’ il 3-1, fa festa il Curi sulle rovine della difesa rosanero.

Olivieri saggia i riflessi di Pigliacelli

Il Perugia è più vicino al quarto gol che il Palermo al secondo. Ed al 39′ sugli sviluppi di un calcio di punizione sulla trequarti degli ospiti, recupera un pallone vagante e si invola sulla destra, arriva in al limite e spara verso la porta: Pigliacelli in volo plastico risponde presente.

Nel finale anche l’ex Luperini va vicino alla rete ma ancora una volta l’estremo difensore rosanero evita guai peggiori.

Ad inizio ripresa Valente tiene vivo il Palermo

Ad inizio ripresa i rosanero tornano in vita. Al 48′ Valente gira in rete trovando la deviazione decisiva ed evidente di Santoro che spiazza il suo portiere. Il Palermo va sul 3-2. Il Perugia ci prova da lontano ma è sempre Pigliacelli a dire di no. Troppe le amnesie arretrate dei rosanero. Al 54′ Saric rischia di perdere palla al limite della propria area ma Bartolomei non riesce ad approfittarne per il ritorno del centrocampista bosniaco.

Cominciano le sostituzioni, entrano Broh e Soleri

Castori opera i primi cambi: Paz entra al posto di Lisi e poi Di Carmine rileva Di Serio. Corini risponde al 65′ con due sostituzioni: Broh entra al posto di Segre e Soleri per Di Mariano. Tatticamente non cambia nulla ma il tecnico rosanero cerca forze fresche per il forcing finale.

Pochissime occasioni nella ripresa

Non ci sono però occasioni degne di nota. Col Perugia che è pronto a ripartire tentando di sfruttare le indecisioni rosanero. Intanto al 79′ Saric lascia il campo per Vido con Corini che aumenta gli attaccanti nel tentativo di recuperare il risultato. Castori cambia ancora: Santoro e Oliveri escono per Iannoni e Matos all’81’. Due minuti dopo Corini risponde con Bettella e Damiani al posto di Gomes e Marconi.

Brunori trova il pareggio al 90′, estasi Palermo

Ad un minuto dal 90′ ancora un lampo del Palermo. I siciliani trovano il pareggio grazie a Matteo Brunori. Il bomber rosanero segna il decimo gol in campionato riuscendo a sfruttare un cross di Valente ed a girare imparabilmente di controbalzo verso Gori il pallone del 3-3. Nell’azione avviata da Broh, Valente supera palla al piede Curado. Poi non succede più nulla.

Perugia – Palermo, il tabellino

Perugia: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco (Cap.); Casasola (dall’88 Rosi), Bartolomei, Santoro (dall’81 Iannoni), Lisi (dal 46′ Paz); Luperini; Olivieri (dall’81 Matos), Di Serio (dal 63′ Di Carmine). Allenatore Fabrizio Castori. A disposizione: 12 Furlan, 81 Abibi, 2 Rosi,, 5 Angella, 6 Vulikic, 9 Melchiorri, 28 Kouan, 33 Beghetto.

Palermo: Pigliacelli; Marconi (dal 83′ Bettella), Nedelcearu, Mateju; Sala, Segre (dal 65′ Broh), Gomes (dall’83’ Damiani), Saric (dal 79′ Vido), Valente; Di Mariano (dal 65′ Soleri), Brunori. Allenatore Eugenio Corini. A disposizione: Grotta, Massolo, Orihuela, Lancini.

Arbitro: Marcenaro (Genova). Assistenti di linea: Affatato (VCO) – Severino (Campobasso). Quarto uomo: Panettella (Bari). Var: Nasca (Bari). Avar: Rutella (Enna).

Reti: al 2′ Di Serio; al 7′ Casasola (rig); al 22′ Marconi; 36′ Olivieri; 48′ Valente, 89′ Brunori

Note. Minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli. Ammoniti. Ammoniti Di Serio (Perugia), Lisi (Perugia), Santoro (Perugia), Curado (Perugia), Segre (Palermo), Broh (Palermo)

Recuperi: 2′ e 4′.

