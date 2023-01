Serie B, l'attaccante arriva dal Parma, sarà ufficializzato a breve

L’attaccante Gennaro Tutino è arrivato a Palermo. Nel tardo pomeriggio, attorno alle 19, è atterrato all’aeroporto Falcone e Borsellino del capoluogo siciliano pronto per la sua avventura in rosanero. Il giocatore napoletano ha già effettuato le visite mediche a Roma ed è pronto per aggregarsi ai compagni agli ordini del tecnico Eugenio Corini. Le voci di corridoio, quindi, erano fondate.

Il club di viale del Fante dovrebbe ufficializzarlo nelle prossime ore. E con l’annuncio dovrebbero arrivare anche i primi dettagli che hanno portato il calciatore in Sicilia. Tutino è il secondo arrivo di questa sessione invernale di calciomercato dopo il giovanissimo difensore uruguaiano Renzo Orihuela presentato nella giornata di ieri ma già convocato ed in panchina per la partita di Perugia di sabato scorso.

L’ormai ex giocatore del Parma domani dovrebbe effettuare il primo allenamento con la nuova squadra. Matteo Brunori, quindi, non è più solo nel ruolo di punta centrale. Da valutare un suo impiego subito in campionato col Bari nell’anticipo di venerdì sera della ventunesima giornata che si giocherà al Renzo Barbera.

Tutino “Felice di essere qui a Palermo, era quello che volevo”

“Sono contentissimo di essere arrivato qui, era quello che volevo. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del tecnico e dei compagni. Sono contento. Pronto per giocare col Bari? Sono pronto, sono allenato. Il Barbera è un bellissimo stadio e non vedo l’ora di vederlo più pieno possibile”.

Il nuovo attaccante rosanero

Gennaro Tutino è nato il 20 agosto del 1996. Alto 1.77 m, è una prima punta che in serie B ha raccolto 134 presenze, segnando 34 gol con 14 assist. L’attaccante ha vestito anche la maglia delle selezioni giovanili della Nazionale italiana, dalla Under 16 alla Under 18. Si è messo in luce soprattutto nella Under 17 dove ha disputato un Mondiale e due Europei di categoria giocando in due anni (dal 2011 al 2013) 28 partite con 5 reti.

Tra le prime esperienze di un certo rilievo quella nella stagione 2017-2018 quando a Cosenza segna 12 gol fornendo 6 assist contribuendo al ritorno in serie B dei silani. Nel 2019 l’esordio in massima serie con il Verona. Poi prestito all’Empoli. Nella stagione 2020-2021 l’arrivo alla Salernitana con 13 reti in campionato e 6 assist. Bottino che ha permesso ai campani di essere promossi in serie A. Da agosto 2021 al Parma con 45 presenze, 7 gol e 2 assist complessivi in cadetteria.

Verre vicino al Palermo

Valerio Verre è vicino al ritorno al Palermo. Il centrocampista della Sampdoria dopo la sfida persa ad Empoli di ieri sera in campionato, sarebbe ormai prossimo a tornare a vestire la maglia rosanero. Ha già giocato al Palermo nella stagione 2013-2014 chiuso con la promozione in massima serie dei siciliani. Per lui 20 presenze ma senza reti. Sarebbe una pedina importante per il tecnico Corini che con l’infortunio di Leo Stulac non ancora definito e la frattura alla mano sinistra di Gomes, potrebbe avere difficoltà in mezzo al campo con pochi giocatori di ruolo.

Murru si allontana, piste Masciangelo e Martella

Non finisce qui. Il club rosanero valuta diverse opzioni per la fascia. Murru che sembrava essere una possibilità sembrerebbe allontanarsi. Ancora presenti le piste per Masciangelo del Benevento e Martella della Ternana.

Doda in prestito all’Imolese

In giornata, intanto, il Palermo ha ufficializzato un nuovo movimento in uscita. Massimiliano Doda è stato ufficialmente ceduto in prestito all’Imolese, formazione del girone B della serie C.

Ieri, a Boccadifalco, il consulente Riccardo Bigon si è presentato alla squadra, per poi rimanere a parlare con il direttore sportivo Leandro Rinaudo. Il City Football Group ha deciso di affidarsi alla sua consulenza per la supervisione di tutte le società del gruppo. C’è la mano del nuovo consulente nella trattativa che ha portato Tutino in rosanero.