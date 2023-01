Serie B, intanto Verre è stato convocato dalla Samp per Empoli

Il calciomercato torna protagonista. Dopo il pareggio di Perugia, il Palermo pensa alle prossime mosse per chiudere alcune trattative. In primis Gennaro Tutino.

Sembra essere già fatta per l’attaccante del Parma che non è stato convocato per la trasferta di Bari nell’ultima sfida di campionato disputata. Voci di corridoio lo vorrebbero in città già per domani, martedì 17 gennaio.

Decisivo per questa accelerata un incontro notturno dal quale ci sarebbe stata l’intesa di massima tra i due club in questione e con l’entourage del calciatore.

Tutino arriverebbe a Palermo in prestito

L’attaccante napoletano classe ’96 dovrebbe arrivare in rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto. In quest’ultima evenienza sarebbe legato al Palermo per tre anni.

Se l’iter dovesse essere rispettato, oggi a Roma dovrebbero svolgersi le visite mediche e martedì il primo allenamento in città a disposizione del tecnico Eugenio Corini. In quest’ottica, Tutino dovrebbe essere disponibile già per la sfida al Bari di venerdì sera.

L’attaccante, che avrebbe una valutazione di 3 milioni di euro, ha segnato 34 reti, condite da 14 assist, in 134 presenze in serie B. Migliore stagione tra i cadetti quella 2020-2021 quando con 13 gol e 6 assist è stato tra i protagonisti della promozione in serie A della Salernitana. A Parma da due stagioni ha collezionato 42 presenze e sette reti. In questa stagione 2 gol all’attivo segnati all’Ascoli ed al Frosinone ed un assist fornito.

La Sampdoria convoca Verre per l’Empoli

Intanto Valerio Verre, trequartista della Sampdoria che potrebbe essere un altro obiettivo di mercato del Palermo e dato piuttosto vicino al club rosanero, è stato convocato per la partita di campionato dei blucerchiati con l’Empoli. Il match si giocherà questa sera e chiuderà il programma della diciottesima giornata di serie A.

Sono tante le assenze nella rosa dei liguri guidati in panchina da Dejan Stankovic. Una vera e propria emergenza: il Palermo, quindi, può attendere. Ma già nelle prossime ore si potrebbero avere ulteriori novità. Il suo arrivo potrebbe essere fondamentale per dare un jolly a centrocampo ai siciliani. L’incertezza sull’entità dell’infortunio e sui relativi tempi di recupero (si parla anche di 3-4 mesi) di Leo Stulac potrebbero far insistere il club di viale del Fante.

Oggi i rosanero presentano Orihuela

Questa mattina Renzo Orihuela sarà presentato alla stampa allo stadio Renzo Barbera. Il difensore uruguaiano proveniente dal Montevideo City Torque, altro club della galassia City Group, è già stato convocato da Corini per la trasferta di Perugia senza scendere in campo nel pirotecnico 3-3 del Curi. Orihuela ha preso il numero 4 lasciato libero da Andrea Accardi. Ieri il giovane calciatore ha fatto conoscenza della città ed ha postato una foto sui social in cui è immortalato con la moglie e la piccola figlia davanti al Teatro Politeama, nel cuore del capoluogo siciliano.