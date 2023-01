Serie B, nel radar rosanero anche Murru

Nuovo movimento in uscita per il Palermo. Un altro difensore lascia il club. Si tratta di Massimiliano Doda che è stato ufficialmente ceduto in prestito all’Imolese, formazione del girone B della serie C.

Si attendono ancora Tutino e Verre

Manca ancora l’ufficialità, invece, per due possibili arrivi eccellenti. Da giorni indicati dai soliti ben informati, praticamente in rosanero. Gennaro Tutino e Valerio Verre. L’attaccante del Parma sarebbe in procinto di arrivare in città dopo aver fatto le visite mediche. Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’ufficializzazione o meno della punta napoletana.

Verre, invece, titolare nella Sampdoria anche nel match di campionato di ieri sera con l’Empoli, potrebbe tornare in rosanero (dopo l’esperienza nella stagione 2013-2014) nei prossimi giorni. Ma anche in questo caso non c’è alcuna ufficialità, solo voci di corridoio al momento. Sarebbero due arrivi importanti per il Palermo che ha bisogno dopo i tanti sfoltimenti della rosa, di rimpinguare le sue fila per il prosieguo della stagione.

Pista Murru per la fascia sinistra

In questa fase di calciomercato invernale, che si chiuderà il 31 gennaio, le ipotesi si moltiplicano. Arriva anche quella su Nicola Murru. I dirigenti rosanero cercano un terzino sinistro per offrire al tecnico Eugenio Corini l’alternativa a Sala che al momento è l’unico esterno difensivo sulla corsia di sinistra dopo le partenze di Crivello e Devetak andati al Padova ed alla Viterbese.

Murru, 28 anni, ex Cagliari e Torino, è al momento alla Sampdoria. In questa stagione, tuttavia, è sceso in campo soltanto 7 con la maglia dei blucerchiati. Il terzino, come Verre, è in uscita dalla Samp. Ma questa opzione non è agevole. Rimangono percorribili le piste che portano a Masciangelo del Benevento e Martella della Ternana.

Verso Palermo-Bari, differenziato per Sala

Il Palermo continua la sua preparazione in vista della sfida col Bari che si giocherà venerdì sera alle 20.30 al Renzo Barbera come anticipo della ventunesima giornata della serie cadetta.

A Boccadifalco i rosanero hanno effettuato un lavoro di attivazione tecnica e mobilità, ovvero riscaldamento ed esercitazioni per le articolazioni, e un circuit training in palestra, in pratica degli esercizi agli attrezzi e a corpo libero con ripetute da effettuare individualmente.

In seguito ad un risentimento muscolare, Marco Sala ha svolto un lavoro differenziato programmato. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno, ma a preoccupare è il poco tempo per recuperare rispetto al solito visto che si giocherà venerdì sera.