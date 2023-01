Serie B, il difensore in prestito al Padova, l’esterno va al Sangiuliano City

Il Palermo continua a sfoltire la rosa ed ufficializza la partenza di altre due pedine. Dopo Andrea Accardi, Mladen Devetak e Manuel Peretti, vanno via, infatti, Roberto Crivello e Roberto Floriano. I rumors dei giorni scorsi si sono rivelati corretti. Altri due posti liberi nella lista dei giocatori utilizzabili che prevede un massimo di 18 giocatori nella categoria Over 23.

Crivello al Padova

Crivello andrà in prestito al Padova, formazione del girone A di serie C, finalista la scorsa stagione dei play off vinti per la promozione in serie cadetta vinti dai rosanero.

Il terzino sinistro ha raccolto 6 presenze giocando complessivamente meno di 300 minuti. Piuttosto poco. L’ultima volta in campo è stata lo scorso 4 dicembre nel blitz di Benevento quando al 72’ subentrò a Sala. Per 11 volte, invece, non è stato convocato da Corini.

Nel 2019 era tornato in rosanero dopo 4 anni a Frosinone (tre in B e uno in A con 17 presenze) e una parentesi sempre in cadetteria con lo Spezia. In serie C, la scorsa stagione era rimasto fuori rosa. Poi era stato reintegrato da Filippi mentre con Baldini ha trovato più continuità.

Floriano “Col Sangiugliano faremo bene, Palermo nel cuore”

Roberto Floriano, invece, va a titolo definitivo al Sangiugliano City, squadra milanese del girone A del campionato di serie C. Il numero 7, ormai ex rosanero, è stato tra i protagonisti della promozione in serie B segnando anche 4 reti nei play off, la più importante quella nel match di andata della finale a Padova che permise ai siciliani di espugnare l’Euganeo per 1-0.

Queste le prime parole del nuovo arrivato Roberto Floriano da nuovo giocatore gialloverde: “Il Sangiuliano già mi cercava da questa estate e quindi la mia è stata una scelta piuttosto semplice. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di poter dare il mio contributo per aiutare la squadra. La serie C è un campionato che conosco molto bene e so quanto sia difficile, ma il Sangiuliano è una squadra forte e sono sicuro che faremo bene. A Palermo ho trascorso anni fantastici e porterò per sempre nel cuore tutta la città e la sua gente”.

In partenza anche Lancini e Doda

Le partenze, però, non sembrano essere finite. In procinto di andar via anche Edoardo Lancini è in procinto di andar via, per lui l’interesse di Perugia, Spal e Triestina. Massimiliano Doda, invece, è vicino all’Imolese.

Sono sempre meno i reduci della cavalcata della scorsa stagione del club di viale del Fante. Rimangono Samuele Massolo, Ivan Marconi, Nicola Valente, Edoardo Soleri e Samuele Damiani.

Obiettivi meracato del Palermo

Il calciomercato invernale si chiuderà il 31 gennaio e ed il club rosanero sta definendo i dettagli per togliere ulteriori esuberi e poi iniziare a rinfoltire la rosa in vista del girone di ritorno del campionato di serie B che scatterà sabato 14 gennaio con la trasferta di Perugia.

Con le partenze dei mancini Devetak e Crivello, il Palermo avrà come obiettivo quello di rinforzarsi sulla fascia sinistra. A tal proposito, il brasiliano del Modena Paulo Azzi sembra essere tra i papabili per vestire la maglia rosanero.

Ad oggi, l’unico acquisto del club di viale del Fante è il centrale di difesa uruguaiano Renzo Orihuela dal Montevideo City Torque. Acquisto che però deve essere ancora ufficializzato dalla dirigenza rosanero.

Continuano, dunque, le trattative. Il Palermo cerca forze nuove per la fascia destra e per l’attacco. Demba Seck, ala destra del Torino potrebbe rientrare nei piani, ma la trattativa è tutta da verificare. Si parla anche di un interesse per l’attaccante Gennaro Tutino del Parma. Si era parlato di un possibile ritorno di Ilija Nestorovski ma potrebbe non essere una mossa opportuna. Soprattutto per una questione di leadership che attualmente è tutta dalla parte di Matteo Brunori, bomber dei rosanero.

Quarto giorno a Roma per il Palermo

Seduta d’allenamento pomeridiana oggi per il Palermo al Centro Sportivo Giulio Onesti di Roma nel quarto giorno di ritiro. I rosanero hanno svolto un’attivazione tecnica, possesso palla ed esercitazioni sulle palle inattive.