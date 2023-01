Palestra e partita a tema, il Palermo prosegue il ritiro a Roma, Devetak alla Viterbese

Edoardo Ullo di

04/01/2023

Secondo giorno di allenamento per il Palermo nel ritiro di Roma. I rosanero impegnati al centro sportivo Giulio Onesti hanno svolto in mattinata allenamenti in palestra mentre nel pomeriggio in campo guidati dal tecnico Eugenio Corini hanno effettuato attivazione con palla, esercitazioni tattiche per reparti e partita a tema. La permanenza dei rosanero nella Capitale si protrarrà fino al 7 gennaio. Una settimana dopo, sabato 14, i rosanero saranno impegnati a Perugia per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B.

Altri due atleti della Primavera

Intanto Luca Borgognone e Mattia Bongiovanni, tesserati della Primavera rosanero, si sono aggregati oggi al gruppo.

Si uniscono Emmanuele Garofalo, Samuele Lo Coco e Simone Salamone che sono partiti per Roma con la prima squadra. Sono cinque, dunque, i calciatori delle giovanili che si sono aggregati.

Anche Devetak va via da Palermo, destinazione Viterbo

Arrivato in estate è già in partenza per Viterbo. Il terzino serbo Mladen Devetak ha lasciato Palermo per andare in prestito alla Viterberse, formazione che milita nei bassi fondi del girone C della serie C. In rosanero, il terzino di Novi Sad ha raccolto 6 presenze con alti e bassi. A Cosenza, nel 3-2 subito dai Silani adesso ultimi in classifica, la sua ultima apparizione in campo quando Corini lo sostituì nel corso del primo tempo.

Già ufficializzate le partenze di Andrea Accardi, a titolo definitivo al Piacenza, e di Manuel Peretti, in prestito alla Recanatese, entrambe formazioni di serie C. Si sfoltisce, così, l’esubero numerico del reparto difensivo rosanero.

Pierozzi vicino al Como

Edoardo Pierozzi è pronto a lasciare il Palermo e potrebbe andare al Como, diretta concorrente nella lotta salvezza, in tempi brevi. Voluto da Baldini e Castagnini ed arrivato in prestito dalla Fiorentina, la sua esperienza nel capoluogo siciliano sembra già finire.

Due giocatori del Palermo positivi al Covid19

Ieri, al primo giorno di lavoro a Roma, è arrivata una brutta sorpresa per il Palermo. A seguito dei test, due calciatori sono risultati postivi al Covid19 e messi subito in isolamento.

Il tecnico ha così commentato: “Oggi (ieri per chi legge, ndr) purtroppo appena siamo arrivati in ritiro abbiamo fatto i test con i tamponi e un paio di ragazzi sono risultati positivi. Li aspettiamo presto per tornare a lavorare con noi”.