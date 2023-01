Serie B, il difensore centrale va in prestito al club marchigiano

Dopo Andrea Accardi, Manuel Peretti lascia il Palermo. Il difensore classe 2000 va, infatti, alla Recanatese – formazione che milita nel girone B della serie C – in prestito. Lo annuncia con una stringa il club di viale del Fante. Continuano, dunque, le operazioni in uscita dei siciliani in queste fasi iniziali del calciomercato invernale che si concluderà il prossimo 31 gennaio.

Manuel Peretti a Palermo dalla stagione della rinascita

Il difensore centrale è approdato nel club rosanero nella stagione della rinascita, in serie D, segnando anche una rete in 14 presenze di quel campionato interrotto per l’esplodere della prima ondata di Covid19.

Nella stagione successiva, 2020-2021 in serie C, è sceso in campo 14 volte, poi è stato in prestito al Grosseto, sempre in serie C. Il ritorno in estate ma in campo non è mai sceso. Sarà già a disposizione del team marchigiano per domenica 8 gennaio quando la sua nuova squadra, la Recanatese, affronterà in casa la Carrarese.

Dopo Accardi e Peretti, in partenza anche Devetak e Peretti

Come già si è potuto intuire dai convocati di Eugenio Corini per il ritiro a Roma che è iniziato ieri per concludersi sabato 7 gennaio, altri due giocatori non sono stati convocati perché in procinto di lasciare Palermo. Oltre ad Accardi e Peretti, infatti, Mladen Devetak e Massimiliano Doda sono in procinto di accasarsi alla Viterbese ed all’Imolese.

Atteso Orihuela

Chi arriverebbe, invece, sarebbe il giovane difensore uruguaiano Renzo Orihuela. Sarebbe in arrivo da Montevideo. Previste per lui, prima le canoniche visite mediche, e poi subito in gruppo, a disposizione del tecnico.

Due giocatori positivi al Covid19

Ieri, al primo giorno di lavoro a Roma, è arrivata una brutta sorpresa per il Palermo. A seguito dei test, due calciatori sono risultati postivi al Covid19 e messi subito in isolamento.

Il tecnico ha così commentato: “Oggi (ieri per chi legge, ndr) purtroppo appena siamo arrivati in ritiro abbiamo fatto i test con i tamponi e un paio di ragazzi sono risultati positivi. Li aspettiamo presto per tornare a lavorare con noi”.

Differenziato per Buttaro, Stulac prosegue fisioterapia