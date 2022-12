Serie B, la squadra di Corini fuori dalla zona calda

Il Palermo esorcizza le Streghe. Un contropiede fulmineo finalizzato da Brunori permette ai rosanero di espugnare il Vigorito e battere il Benevento per 1-0 nella quindicesima giornata del campionato di serie B. Una partita difficile e spigolosa che ha visto nel primo tempo i sanniti essere più in palla. Tre punti di platino per i rosanero che dopo le sconfitte amarissime a Cosenza e quella in casa di domenica scorsa col Venezia risorgono grazie al suo uomo simbolo.

Brunori torna decisivo in positivo dopo i due errori consecutivi dagli undici metri. Lo stesso attaccante italo-brasiliano, al settimo centro in campionato, ha sfiorato il gol da copertina centrando il palo nel tentativo si sorprendere Paleari fuori dai pali

La squadra di Eugenio Corini torna a respirare in classifica e, grazie al secondo successo esterno stagionale dopo quello di Modena, va a quota 18 togliendosi momentaneamente dalla zona calda della classifica. Un gol da tre punti per i rosa che vale il balzo in quattordicesima posizione. Superato il Cosenza, che ha pareggiato 0-0 a Perugia, a quota 16 e ben quattro squadre a 15 punti tra cui il Benevento che condivide la scomoda posizione di classifica con Venezia (vittorioso in casa con la Ternana per 2-1), il Como che ha pareggiato 3-3 ad Ascoli, e la Spal sconfitta in casa dal Modena per 3-2.

Siciliani, alla quinta vittoria in campionato, più pratici che belli, più preoccupati a difendere che altro. Ma evidentemente basta questo in una serie cadetta così equilibrata. La spada è servita più del fioretto.

Corini cambia interpreti ma il modulo è il 4-3-3

Il tecnico Corini sceglie sulla carta lo stesso modulo, il 4-3-3 con alcune novità. Bettella confermato al centro della difesa al posto di Marconi, per la seconda partita consecutiva, al fianco di Nedelcearu al centro della difesa. Sugli esterni ancora Sala e Mateju, mentre a centrocampo c’è la novità di Damiani al posto di Broh. Segre e Gomes (non in perfette condizioni) per una gastroenterite) affiancano il regista ex Empoli. In avanti sempre il tridente con Di Mariano e Valente esterni a supporto dell’unica punta centrale, Brunori.

Primo tempo senza emozioni

Al Vigorito si affrontano due squadre che hanno bisogno di punti ma le emozioni latitano nel primo tempo. Forse la posta in gioco fa tremare le gambe ad i 22 protagonisti in campo. Per vedere il Palermo in avanti bisogna attendere il 23′ con un cross di Valente sulla corsia di sinistra per il volo plastico ed a favore di fotografi di Paleari che allontana di pugno senza neppure essere contrastato. Sono i sanniti a fare la partita mentre i rosanero provano a ripartire in contropiede.

Al 37′ Benevento pericoloso con tiro di Forte in area e deviazione di Bettella in angolo. I sanniti continuano a spingere ed al 41′ Acampora con una conclusione da lontana liftata non centra lo specchio della porta difesa da Pigliacelli per qualche centimetro al termine di un’azione iniziata da Letizia che ha servito Farias il quale ha poi appoggiato ad Acampora.

La prima vera conclusione, si fa per dire, del Palermo è di Sala al 42′ ma la sfera non impensierisce Paleari spegnendosi alla sua destra lontano dai pali. E dopo 45′ minuti e pochissimi secondi di recupero, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. A testimonianza che l’unico vincitore nella prima frazione è vincere è la noia.

Lampo Palermo, Brunori colpisce in contropiede

In un secondo tempo iniziato sullo stesso canovaccio della prima frazione, arriva il lampo del Palermo. Al 53′ infatti, arriva il lampo rosanero. Gomes ruba palla a Viviani e la serve centralmente a Brunori che si invola e tira prontamente superando Paleari. Settima rete in campionato per il bomber rosanero che si lascia dietro gli errori fatali dagli undici metri col Cosenza e col Venezia.

I rosa rinvigoriti e più tonici, il Benevento sembra accusare il colpo.

Cannavaro opera tre campi

Al 59′ il tecnico dei padroni di casa, Fabio Cannavaro opera tre cambi per rivitalizzare i suoi. Escono Forte, Farias e Viviani (quest’ultimo autore dell’errore sanguinoso a centrocampo sfruttato da Gomes), per Schiattarella, Tello e Simi. Ed al 65′ Lagumina si ferma ed entra Kubica.

Corini risponde al 68′ facendo entrare Broh al posto di Damiani.

Brunori sfiora l’eurogol

Al 70′ il Palermo sfiora il 2-0 con una conclusione clamorosa di Brunori che ruba palla a centrocampo sull’out di destra a Kubica, neo entrato, e vedendo Paleari fuori dalla porta prova ad uccellarlo da distanza siderale. La sua conclusione supera l’estremo difensore sannita ma colpisce il palo.

Benevento in pressione, Sala si ferma per crampi

Subito dopo, chiusura decisiva di Sala su tiro di Improta in diagonale su assist di Letizia, il più pericoloso dei suoi. Il terzino sinistro rosanero rosanero è in preda ai crampi e deve abbandonare il campo: al suo posto il tecnico Corini getta nella mischia Crivello. Ed un minuto dopo, Vido subentra a Valente.

Ultimi cambi nel Palermo

A 9 minuti dalla fine, Corini opera gli ultimi cambi. Brunori esce per Soleri e Di Mariano fa posto a Marconi. I rosanero a trazione posteriore con cinque difensori, tre centrocampisti e due attaccanti: Vido e Soleri.

Improta sfiora il pari al ’90

Clamorosa palla gol al ’90 per il Benevento, il cross è di Acampora la sfera taglia tutta l’area di rigore e giunge sui piedi di Improta che di esterno conclude sfiorando il palo più lontano a Pigliacelli battuto.

Soleri sbaglia il 2-0 in contropiede

In pieno recupero, al 94′, azione di contropiede da manuale del Palermo con la respinta difensiva di Gomes che centra Vido il quale è bravo a lavorare il pallone sulla sinistra e ad avviare il contropiede, ad accompagnare l’azione Soleri che viene servito prontamente dal compagno ma a tu per tu con Paleari non riesce a batterlo e si fa deviare in angolo la ghiottissima occasione da rete. Finisce qui. Il Palermo espugna il Vigorito e torna a respirare.

Benevento-Palermo, il tabellino

Benevento: Paleari; Letizia, Leverbe (dall’83’ Pastina), Cappellini Masciangelo; Improta; Viviani (dal 59′ Schiattarella), Acampora; La Gumina (dal 65′ Kubica), Forte (dal 59′ Simi), Farias (dal 59′ Tello). Allenatore: Cannavaro. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Pape Samba, Foulon, Nwankwo, Abdallah, Koutsoupias.

Palermo: Pigliacelli; Sala (dal 72′ Crivello), Bettella, Nedelcearu, Mateju; Segre, Gomes, Damiani (dal 68′ Broh); Valente (dal 73′ Vido), Di Mariano (dall’81’ Marconi) , Brunori (dall’81’ Soleri). Allenatore: Corini. A disposizione: Massolo, Pierozzi, Accardi, Crivello, Floriano, Stulac, Devetak, Lancini.

Arbitro: Baroni di Firenze. Assistenti: Pagliardini (Arezzo) – Gualtieri (Asti). Quarto uomo: Ayroldi (Molfetta). Var: Di Paolo (Avezzano). Avar: Rossi (Biella).

Reti: 53′ Brunori

Note. Ammonizioni: 32′ Gomes (Palermo), 50′ Viviani (Benevento), 78′ Broh (Palermo), 88′ Kubica (Benevento), 90+5′ Tello (Benevento)

Recuperi 0′ e 7′.