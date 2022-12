Serie B, ventisei convocati ma non tutti disponibili

Mors tua, vita mea. O quasi. In ogni caso sarà vietato sbagliare. Il Palermo andrà a Benevento con l’obiettivo di tornare a fare punti dopo le due sconfitte sanguinose in termini di classifica negli scontri diretti con Cosenza ed in casa, domenica scorsa, con il Venezia.

E con i sanniti, appaiati in classifica ai siciliani a quota 15 ed in piena zona play out, sarà una nuova battaglia come sottolinea Eugenio Corini, tecnico dei rosanero durante la conferenza stampa di presentazione della sfida che si giocherà domenica 4 dicembre alle 18 per la quindicesima giornata del campionato di serie B.

Corini, “Benevento squadra in salute ma noi pronti”

Se i rosanero vengono da due ko consecutivi, i sanniti arrivano da un pareggio esterno sul campo della Reggina e da una vittoria con la Spal due settimane fa che ha interrotto una serie senza vittorie lunghissima. Quattro punti nelle ultime due partite conquistati in rimonta, importante sul piano morale il pari al Granillo nel turno precedente.

“Il Benevento nell’ultimo periodo si è ripreso e sia con la Spal e con la Reggina hanno fatto bene in rimonta. Una squadra costruita per vincere ed è forte. Una squadra in salute. Ma noi siamo carichi nonostante i risultati negativi. Abbiamo fatto sempre la prestazione anche se non sono arrivati i punti. Nel calcio contra anche saper leggere tutto”.

“Siamo abituati alla pressione”

Benevento-Palermo sarà un’altra partita importante per la classifica. “La pressione c’è sempre – spiega Corini – anche quando si è reduci da una vittoria. Non ci siamo esaltati dopo i risultati utili ma non dobbiamo deprimerci dopo le sconfitte. Purtroppo non siamo riusciti a fare il risultato nonostante avessimo avuto la possibilità magari di non vincerle ma di evitare la sconfitta. Gli episodi non ci sono stati favorevoli.

Gomes e Saric

Il tecnico del Palermo prosegue la sua disamina per la fida di domenica. “Le sconfitte fanno male ma la reazione emotiva c’è. Ogni partita può essere una risorsa per ripartire. E così la stiamo vedendo. Gomes è un incontrista e ci dà qualità. Rispetto alla possibilità di vederlo in un ruolo diverso ci stiamo lavorando. Stiamo provando più soluzioni anche nella possibilità di far ritornare Saric in campo”.

Ed inoltre: “Leo Stulac si è sempre allenato bene. In questo momento ho cercato una quadratura ed equilibrio. Ed è un giocatore qualitativo.. Con il calcio fisico però si deve lavorare molto anche in fase di non possesso palla”.

Il rigorista rimane Brunori

Eugenio Corini ha voluto ribadire un concetto importante: Brunori continuerà ad essere il rigorista nonostante gli errori di Cosenza e col Venezia. “Ho parlato con Matteo Brunori, l’ho trovato sereno e consapevole. Il mestiere del rigorista lo conosco bene, l’ho fatto. Per me non ci sono problemi ed è confermato come nostro rigorista”.

Palermo al lavoro sul mercato ma niente nomi

Tra poche settimane si aprirà il mercato di riparazione. La sezione invernale. Cresce la curiosità sugli interventi della società per ritoccare la squadra in vista della seconda fase di stagione. Corini ha commentato: “Mercato, confronto diretto con la società. C’è una idea di come e dove lavorare anche se il mercato è ancora lontano e ci concentriamo sulle partite che dobbiamo fare da qui all’apertura della sezione invernale”.

Benevento-Palermo, 26 convocati ma non tutti disponibili

Sono ventisei i calciatori rosanero che oggi pomeriggio partiranno alla volta di Benevento, in vista della gara in programma domenica alle 18. Questi i convocati da Eugenio Corini. Ma alcune riserve: Saric non è disponibile, si punta a recuperarlo per la partita di giovedì col Como. Vido è disponibile anche se ha avuto qualche fastidio all’adduttore. Mentre Gomes gastroenterite virale, non ha fatto rifinitura ma sarà in campo

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 6 Crivello, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella, 54 Peretti, 79 Lancini

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente