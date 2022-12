Serie B, differenziato programmato per Saric e Vido

Continua la preparazione del Palermo per la delicata trasferta di Benevento. Nel pomeriggio la squadra si è allenata al Tenente Onorato di Boccadifalco in vista del nuovo match salvezza che si giocherà al Ciro Vigorito domenica 4 dicembre alle 18 per la quindicesima giornata del campionato di serie B.

Recupera Bettella

Oggi pomeriggio Davide Bettella ha lavorato regolarmente in gruppo. Il centrale difensivo ieri aveva svolto allenamento differenziato programmato. L’ex Monza, quindi, sembra recuperare e potrebbe essere una carta in più per Corini.

Bettella è stato sfortunato protagonista nella partita col Venezia persa dai rosanero in casa al Renzo Barbera. È lui, infatti, che ha segnato la rete che poi è stata annullata dalla Var che in un primo momento era stata convalidata, poi cancellata dalla tecnologia.

Differenziato per Saric e Vido

In tema di report clinici: allenamento differenziato programmato per Dario Saric e Luca Vido, mentre Alessio Buttaro ha lavorato in piscina e con i fisioterapisti. Terapie anche per Masimiliano Doda.

Benevento-Palermo, arbitra Baroni

L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per il quindicesimo turno del torneo cadetto. La sfida tra Palermo e Benevento sarà diretta da Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Gli essistenti saranno Pagliardini e Gualtieri. Quarto uomo: Ayroldi. Al Var: Di Paolo (On-site Stadio “Ciro Vigorito”) ed assistente Avar: Rossi. (On-site Stadio “Ciro Vigorito”).

Per il Palermo partita della verità a Benevento

Domenica la sfida del Vigorito tra sanniti e siciliani sarà una nuova partita della verità per il Palermo. Entrambe le formazioni sono a quota 15 in classifica ma i rosanero vengono da 2 ko consecutivi che fanno malissimo perché arrivati dagli scontri diretti con Cosenza e Venezia. I padroni di casa, invece, si sono ringalluzziti da 4 risultati utili consecutivi e, in particolar modo, dalla vittoria a Ferrara sulla Spal ottenuta prima della pausa di due settimane fa, e dal pareggio in rimonta sul campo della Reggina, seconda in campionato con due reti recuperate.

In pratica, la squadra allenata da Fabio Cannavaro ha mostrato carattere. Quella di Corini ha mostrato preoccupanti cali e passi indietro: se a Cosenza c’è stata un po’ di sufficienza facendo resuscitare i silani che avevano raccolto 5 ko di fila, domenica scorsa al Barbera si è assistiti ad uno scempio con i lagunari dominatori del gioco per oltre un’ora.

Rosanero con pochi punti in trasferta

A Benevento si dovrà cominciare a trovare anche la quadra per fare punti lontano dal Barbera. Il Palermo dei 15 totalizzati ne ha raccolti 4 con un successo (Modena 0-2), un pareggio (a Bari 1-1) e ben 4 ko, ultimo quello di Cosenza due settimane e mezzo fa per 3-2. In questa speciale classifica, i rosa sono penultimi assieme al Perugia. Peggio dei siciliani solo il Como, 2 punti. Anche l’attacco, che già non brilla in casa, ha serie difficoltà in trasferta: 5 reti segnate (tre da Brunori e due da Valente).

Il Benevento, però, non ha fatto molto bene in casa raccogliendo appena 6 punti su 15 davanti al pubblico amico e segnando 6 reti subendone 9.