Serie B, Buttaro e Saric hanno lavorato in palestra

Si avvicina la delicatissima trasferta di Benevento ed il Palermo prosegue la sua preparazione in svista del match di domenica 4 dicembre allo stadio Vigorito per la quindicesima giornata di andata del campionato di serie B.

Una partita che il tecnico Eugenio Corini, contestato più volte dalla tifoseria dopo il ko interno di domenica scorsa col Venezia, è chiamato assolutamente a vincere per far tornare la serenità nell’ambiente.

Differenziato per Bettella e Vido

Intanto, arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori durante l’allenamento pomeridiano a Boccadifalco. Il centrale difensivo Davide Bettella e l’attaccante, poco impiegato in stagione, Luca Vido hanno svolto un allenamento differenziato programmato.

Buttaro e Saric, in palestra

Il terzino Alessio Buttaro ed il mediano Dario Saric hanno, invece, svolto lavoro in palestra e si sono sottoposti a terapie. Massimiliano Doda, infine, ha lavorato con i fisioterapisti.

Benevento-Palermo, arbitra Baroni

L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per il quindicesimo turno del torneo cadetto. La sfida tra Palermo e Benevento sarà diretta da Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Gli essistenti saranno Pagliardini e Gualtieri. Quarto uomo: Ayroldi. Al Var: Di Paolo (On-site Stadio “Ciro Vigorito”) ed assistente Avar: Rossi. (On-site Stadio “Ciro Vigorito”).

Per il Palermo partita della verità a Benevento

Domenica la sfida del Vigorito tra sanniti e siciliani sarà una nuova partita della verità per il Palermo. Entrambe le formazioni sono a quota 15 in classifica ma i rosanero vengono da 2 ko consecutivi che fanno malissimo perché arrivati dagli scontri diretti con Cosenza e Venezia. I padroni di casa, invece, si sono ringalluzziti da 4 risultati utili consecutivi e, in particolar modo, dalla vittoria a Ferrara sulla Spal ottenuta prima della pausa di due settimane fa, e dal pareggio in rimonta sul campo della Reggina, seconda in campionato con due reti recuperate.

In pratica, la squadra allenata da Fabio Cannavaro ha mostrato carattere. Quella di Corini ha mostrato preoccupanti cali e passi indietro: se a Cosenza c’è stata un po’ di sufficienza facendo resuscitare i silani che avevano raccolto 5 ko di fila, domenica scorsa al Barbera si è assistiti ad uno scempio con i lagunari dominatori del gioco per oltre un’ora.