Serie B, il difensore e l'attaccante hanno lavorato ancora parte

Si avvicina la trasferta di Ascoli ed il Palermo prepara la sfida con i bianconeri che si giocherà sabato 28 gennaio al Del Duca. Nel pomeriggio al Tenente Onorato di Boccadifalco si è svolta la sessione di allenamento.

Ancora lavoro a parte per il difensore centrale Davide Bettella e per l’attaccante Luca Vido. Quest’ultimo dovrebbe essere, comunque, indisponibile a causa dei postumi della lesione al grande gluteo destro del 18 gennaio.

Il difensore, invece, nelle ultime settimane si è gestito per un fastidio al ginocchio e in questa settimana non ha partecipato nemmeno a una seduta di allenamento con il resto della squadra. Potrebbe essere a rischio la sua convocazione per la trasferta marchigiana valida per la terza giornata del campionato di serie B.

Uomini contati per Corini

L’allenatore rosanero Eugenio Corini continua a fare i conti con gli infortuni e con le ristrettezze del roster, che durante l’avvio della sessione invernale del calciomercato, è stato sfoltito parecchio. Col Bari ad esempio sono stati 19 i convocati con 16 calciatori di movimento e tre portieri. Ed il tecnico ha ribadito di non voler aggregare nessun giovane dalla Primavera.

Tuttavia, domani (giovedì) dovrebbe arrivare in viale del Fante Valerio Verre dalla Sampdoria. Domani dovrebbe essere il suo giorno. Un arrivo che rinfoltirebbe e rinforzerebbe il centrocampo della compagine siciliana che proprio ad Ascoli è a caccia di punti importanti per una rincorsa verso la zona play off che attualmente dista appena una lunghezza.

Palermo al lavoro per Ascoli

La squadra, intanto ha svolto un lavoro di attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Al Del Duca, arbitra Feliciani

Sarà Ermanno Feliciani ad arbitrare la partita tra Ascoli e Palermo che si giocherà al Del Duca con fischio di inizio alle 14. Il direttore di gara della sezione di Teramo sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Colarossi – Cavallina. Quarto uomo Fiero. Al Var Di Martino, assistente Cecconi.

Il Palermo pensa al rinnovo per Marconi

Il Palermo pensa al rinnovo per il difensore Ivan Marconi. Il giocatore, 33 anni, dopo un’annata straordinaria in Serie C, sta dimostrando di essere valido anche per la Serie B, diventando uno dei pilastri della retroguardia rosanero. Tre le reti in campionato finora, due consecutive al Perugia e quella vincente al Bari che fa il paio a quella decisiva di inizio novembre che ha affondato il Parma. Gol che sono valsi 7 punti ai rosanero.

L’attuale contratto è in scadenza al 30 giugno 2023 ma dopo la sessione invernale di calciomercato l’entourage del calciatore dovrebbe avere un incontro con la dirigenza rosanero per prolungare il contratto.