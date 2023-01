Serie B, i rosanero si preparano per la sfida di sabato al Del Duca

Continua la preparazione del Palermo in vista della insidiosa trasferta di Ascoli prevista per sabato 28 gennaio quando al Del Duca si giocherà la sfida della terza giornata di ritorno della serie B. Match interessante che vede le due formazioni separate da due lunghezze in favore dei siciliani e che mette in palio punti importanti per la corsa verso i play off.

Doppia seduta di allenamento

Brunori e compagni oggi hanno svolto una doppia seduta di allenamento al Tenente Onorato di Boccadifalco. In mattinata la squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un lavoro di attivazione e circuit training in palestra.

Nel pomeriggio, invece, attivazione e rondos, esercitazioni tattiche uno contro uno e due contro due ed una partita a tema.

Bettella e Vido hanno lavorato a parte

Il difensore Davide Bettella ha lavorato con i fisioterapisti: ieri era stato fermato in anticipo in via precauzionale a causa di un risentimento muscolare. Continua, dunque, a non essere al meglio il centrale ex Monza.

Palestra e terapie, invece, per Luca Vido che non era stato convocato nel match del Palermo col Bari per via di una lesione distrattiva al grande gluteo destro.

I precedenti al Del Duca tra Ascoli e Palermo

Sono sedici i precedenti tra Ascoli e Palermo al Del Duca. Il più recente vide i rosanero superare i bianconeri per 2-1 nel campionato cadetto 2018-2019. Segnarono Moreo per i siciliani, poi pareggio momentaneo di Addae e nel finale Haas regalò i tre punti al Palermo. Si giocò il 4 maggio era la penultima giornata di quella stagione. I rosa vennero poi dapprima penalizzati di 20 punti. Poche settimane dopo il club siciliano scomparve dal calcio professionistico.

Il primo scontro tra le due compagini al Del Duca risale alla stagione 1973-1974, sempre in serie B, e vide i marchigiani imporsi 2-0. Il bilancio nei 16 scontri diretti disputati nel capoluogo marchigiano vede avanti i bianconeri con 7 successi (con i primi sei consecutivi), cinque pareggi tra cui spicca un pirotecnico 3-3 in serie C1 2000-2001 (il Palermo vinse quel campionato tornando in serie B, l’Ascoli chiuse al quinto posto), e quattro vittorie siciliane, la prima nel 1999-2000 in serie C1.