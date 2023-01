Serie B, sprint rosanero per chiudere i due colpi

Giorni di calciomercato intensi. La sessione invernale si chiuderà il 31 gennaio ed il Palermo, come altri club, stringe i tempi per chiudere gli ultimi colpi. Come è noto, i rosanero cercano un centrocampista ed un terzino sinistro per sopperire agli infortuni, sostituire chi è andato via e, comunque, alzare – come chiede il tecnico Eugenio Corini – il livello qualitativo della squadra che dopo un avvio complicato naviga ad un punto dalla zona play off grazie ad una serie di sette risultati utili consecutivi. E sabato ad Ascoli ci sarà un nuovo scontro diretto che confermerà lo stato di salute della squadra.

Verre più vicino

Sembra fatta per Valerio Verre. Il centrocampista della Sampdoria, ed ex rosanero avendo giocato e vinto con i siciliani la serie B nella stagione 2013-2014, potrebbe arrivare alla corte di Eugenio Corini nei prossimi giorni. Già domani (giovedì) potrebbe essere il giorno buono. Quello della fumata bianca, quello del nero su bianco dopo le rituali visite mediche ed altre formalità. Per lui sarebbe ci sarebbe un accordo per il prestito con diritto di riscatto. La trattativa tra le parti avrebbe avuto una accelerata nella tarda serata di ieri.

I beneinformati parlano anche di un triennale in caso di riscatto a fine stagione con scadenza giugno 2026. Nelle prossime ore dovrebbero esserci ulteriori conferme. Palermo aspetta.

L’intesa tra i due club sarebbe già stata trovata nei giorni scorsi ma il tutto era rimasto in sospeso a causa dell’emergenza nella rosa della formazione blucerchiata. Il tecnico Dejan Stankovic ha sempre convocato e fatto giocare il centrocampista. Nel frattempo a Genova avrebbero trovato un sostituto. Questo spianerebbe l’arrivo di Verre a Palermo.

Anche Martella sarebbe in arrivo a Palermo

Non sembra finire qui, però, questo lungo rush finale in sede di mercato per il Palermo. Torna in auge il nome di Bruno Martella. Il club di viale del Fante starebbe concludendo le trattative per l’arrivo del terzino sinistro della Ternana, formazione di serie B. Era un nome papabile, che già circolava nei giorni scorsi, ma il calciatore potrebbe arrivare in rosanero. Anche in questo caso si tratterebbe di un accordo per il prestito con diritto di riscatto.

Sarebbe un arrivo più che gradito per Eugenio Corini che ha senza dubbio bisogno di una pedina da piazzare sulla corsia bassa di sinistra per avere un’alternativa e dare respiro a Marco Sala. Quest’ultimo è rimasto “orfano” sulla fascia sinistra a livello difensivo dopo la partenza, causa prestito, di Mladen Devetak alla Viterbese in serie C.

Calciomercato invernale, arrivi e partenze

Questa, infine, la situazione attuale sulle trattative ufficiali concluse del Palermo in questa sessione invernale di calciomercato che si concluderà il 31 gennaio.

Arrivi: Renzo Orihuela (difensore, Montevideo City Torque, prestito), Gennaro Tutino (attaccante, Parma, prestito).

Partenze: Andrea Accardi (difensore, Piacenza), Manuel Peretti (difensore, Recanatese, prestito), Mladen Devetak (difensore, Viterbese, prestito), Roberto Crivello (difensore, Padova, prestito), Roberto Floriano (attaccante, Sangiuliano City), Edoardo Pierozzi (difensore, Como, prestito), Massimiliano Doda (difensore, Imolese, prestito).