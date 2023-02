L’Albatro riceve il Sassari per il derby delle isole

Edoardo Ullo di

24/02/2023

Derby delle Isole alla Palestra Acradina Pino Corso di Siracusa. Sabato 25 febbraio la Teamnetwork Albatro riceve il Sassari dell’ex Umberto Bronzo per l’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

Il match è in programma alle 16.30 in diretta su Elevensports. Siracusani al completo contro la quarta della classe. Oggi rifinitura sul parquet di casa.

”Partita da giocare per 60 minuti – si continua a ripetere in casa blu arancio – Sassari più forte sulla carta, ma noi vogliamo continuare a proporre il nostro gioco e dimostrare che possiamo confrontarci con chiunque”.

Il match di andata si chiuse 30-21 per il Sassari che però ha sofferto per un tempo. Con sei gol a testa per Bobicic e Vinci che non bastarono ai siciliani. Albatro al nono posto con 15 punti mentre hanno 12 lunghezze in più gli ospiti che cercano punti preziosi per conquistare i play off scudetto.

Serie A Gold, il programma dell’ottava giornata di ritorno

Teamnetwork Albatro – Raimond Sassari

Campus Italia – Banca Popolare Fondi

Carpi – Alperia Merano

Pressano – Brixen

Romagna – Sidea Group Fasano

Conversano – Secchia Rubiera

Cassano Magnago – Bolzano

La classifica, Albatro sempre nono

Questa la classifica aggiornata della massima serie nazionale di pallamano maschile dopo 20 turni complessivi. Brixen 37 punti; Conversano 31; Alperia Merano 30; Raimond Sassari e Sidea Group Fasano** 27; Pressano 25; Bolzano 24; Cassano Magnago* 21; Teamnetwork Albatro 15; Banca Popolare Fondi 12; Carpi 7; Secchia Rubiera* 6 (-5); Campus Italia 5; Romagna 4.

Con un asterisco una partita in meno; con due asterischi due partite in meno. Rubiera penalizzato di 5 punti.

Serie A2, Heanna e Cus Palermo si giocano il secondo posto

Nel weekend si gioca la seconda giornata della fase ad orologio del girone C del campionato di serie A2. Se il 25 febbraio scende in campo la capolista Genea Lanzara che riceve Il Giovinetto Marsala, domenica 26 febbraio va di scena il big match tra Orlando Haenna e Cus Palermo.

Di fronte le due squadre siciliane che si giocano la seconda posizione che vale la promozione diretta in serie A Silver ed al contempo il pass per i play off per il salto in serie A Gold.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento con gli stessi punti: 18 ma al secondo posto, perora, figura l’Haenna.

Chiude il palinsesto la partita tra Mascalucia e Ragusa. Obiettivo dei padroni di casa è quello di centrare il primo punto in questa stagione che finora li ha sempre visti sconfitti nelle 13 precedenti uscite stagionali. Riposa l’Aretusa.

La classifica: Genea Lanzara* 22 punti; Orlando Haenna e Cus Palermo 18; Il Giovinetto 16; Aretusa 9; Mascalucia 7; Ragusa 0.

Con l’asterisco una partita in meno.