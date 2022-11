Pallamano maschile, Serie A Gold, i sardi vincono 30-21

Niente da fare per la Teamnetwork Albatro che lotta e gioca alla pari per un tempo ma nel finale deve cedere il passo al Sassari. Gli aretusei perdono in 30-21 nella sfida valida per l’ottava giornata di andata del campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

Ko che ferma i siciliani a quota 7 ed in nona posizione mentre i padroni di casa mantengono la seconda piazza in classifica.

Buona prestazione per l’Albatro

Il sette allenato da Fabio Reale comunque torna a casa con un’altra buona prestazione contro una delle grandi del massimo campionato. E non senza qualche rimpianto visto l’andamento nella prima frazione.

I padroni di casa riescono nell’allungo finale soltanto dopo 10 minuti della ripresa. Costretti sempre ad inseguire nel primo tempo, Bronzo, ex di turno, e compagni riescono soltanto nell’ultimo minuto di gioco ad andare in vantaggio per la prima volta.

Souto Cueto uscito per un problema alla caviglia

Un ventinovesimo minuto che segna anche lo stop di Souto Cueto, uscito per un problema ad una caviglia e che priva i siracusani di una pedina importante.

Arancioblu che al ventesimo erano andati anche sul +2 fallendo, qualche secondo dopo, l’opportunità di portare a tre le reti di vantaggio.

Nella ripresa avvio deciso dei sardi che trovano in Bronzo, De Oliveira e Mijatovic (che assieme firmano 18 reti equamente divise) i rifinitori ideali per allungare. I siracusani reggono l’urto fino al tredicesimo quando gli uomini di Passino mettono in campo lo sforzo maggiore per andare a chiudere il match.

Il tabellino, all’Albatro non bastano Bobicic e Vinci

Sassari – Teamnetwork Albatro 30-21

Primo tempo: 12-11

Sassari: Spanu, Giuffrida, Sampaolo, Halilkovic 2, Aldini, Pintori, Mura, Nardin 4, Bomboi, Brzic 2, Grbavac, Mijatovic 6, Delogu, Querin 3, De Oliveira 6, Bronzo 6. Allenatore Luigi Passino.

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi 1, Mantisi 1, Zungri 3, Vinci 6, Martelli, Burgio, Souto Cueto 2, Di Mercurio, Cuzzupè, Murga, Bandiera, Bobicic 6, D. Gligic 2, Gorela, M. Gligic. Allenatore Fabio Reale.

Arbitri: Carlo Dionisi e Stefano Maccarrone

Così in A2 maschile

Nella terza giornata del girone C della serie A2, vince ancora il Genea Lanzara che rimane a punteggio pieno dopo aver superato 35-26 l’Aretusa. I siracusani rimangono fermi a zero punti.

L’Orlando Haenna vince a domicilio il derby siciliano con la Keyjey Pallamano Ragusa per 39-33. Nel pomeriggio la sfida tra Darwin Technologies Mascalucia e Il Giovinetto Marsala. Riposa, dopo due vittorie di fila, il Cus Palermo.