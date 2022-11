Pallamano, serie A Gold maschile, siciliani sul campo della seconda

Dura trasferta, e non solo sulla carta, a Sassari per l’Albatro che domani, sabato 5 novembre alle 18.30 (diretta streaming su Elevensports), sarà impegnato sul campo della vicecapolista per l’ottava giornata di andata del campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

I ragazzi di Fabio Reale se la vedranno contro una delle squadre più attrezzate della massima serie. Il Sassari finora ha totalizzato 11 punti, tre in meno del Brixen, ultimo avversario dei siciliani, e primo della classe.

Albatro a quota 7 in classifica

L’Albatro in classifica ha finora raccolto 7 punti, tre vittorie (Campus Italia, Carpi e Bolzano), un pareggio (con Cassano Magnago) e tre ko. Ad ogni modo, quella di Reale, è apparsa una squadra in crescita che in difesa sa farsi valere ed in attacco riesce ad essere concreta anche se in trasferta ha vinto solo una volta, sul campo del Campus Italia in avvio di stagione.

La terza partita consecutiva della difficile serie che il calendario ha riservato per i siracusani li porta in casa dell’ex Umberto Bronzo. Gli arancioblu, dopo la vittoria di Bolzano e l’ottima prestazione contro Brixen, affrontano uno dei sette più competitivi del torneo. L’obiettivo dell’Albatro è quello di far bene al cospetto di una delle possibili protagoniste nella lotta scudetto. I siracusani puntano come obiettivo ad una permanenza tranquilla ed a qualcosa in più, magari un piazzamento tra le prime otto, che significherebbe qualificazione alla final eight di Coppa Italia a metà stagione.

Reale “Trasferta difficile ma siamo convinti delle nostre possibilità”

“Sappiamo che è una trasferta difficile, ma ormai siamo ben convinti delle nostre possibilità – commenta coach Fabio Reale dopo l’ultima rifinitura prima della partenza – stiamo attraversando un buon momento e i ragazzi sanno benissimo quanto possono dare. A Sassari ce la giocheremo come stiamo facendo in ogni partita. Loro sono una buona squadra con tante forti individualità. Noi abbiamo dalla nostra l’entusiasmo e la voglia di fare sempre meglio”.