Pallamano, serie A Gold maschile, buona la prima per i siciliani

Parte col piede giusto la Teamnetwork Albatro nella serie A Gold di pallamano maschile. A Chieti, la formazione siracusana ha battuto per 31-26 il Campus Italia nella prima giornata della massima serie che si è disputata ieri.

Partita sulla carta abbordabile per gli aretusei che durante questa estate hanno fatto alcuni cambiamenti. Tuttavia, padroni di casa bravi a crederci fino alla fine e a mostrare la voglia e la gioventù quali armi migliori al cospetto dell’esperienza e della voglia di fare dei blurancio. Arrivano però i primi due punti in campionato che fanno classifica e morale in vista del prossimo impegno che è previsto per sabato 10 settembre in casa col Carpi. Gli emiliani hanno perso nel loro match di esordio per 29-22 in casa con lo Junior Fasano. Nuova sfida, quindi, tra le due compagini che nello scorso torneo hanno lottato per mantenere la massima serie nazionali.

L’Albatro sempre avanti ma con Souto Cueto con due falli gravi

L’Albatro impone il suo ritmo, va in vantaggio e lo mantiene ma nel primo tempo è costretto a risparmiare il nuovo arrivato Souto Cueto con di due falli gravi.

Il tecnico Fabio Reale, al debutto sulla panchina bluarancio, è costretto a rivedere qualcosa e i ragazzi rispondono costruendo un vantaggio che aumenta azione dopo azione. Il primo tempo si chiude 16-12 per i siciliani.

Nella ripresa, aretusei volano sul +12 ma il Campus Italia non si arrende

Nel secondo tempo l’Albatro allunga fino a trovare 12 reti di vantaggio poi, acquisito ormai il risultato, si rilassa un po’ troppo concedendo un parziale di 8 a 1 ai ragazzi di Trillini che riapre (anche se non del tutto) i giochi. Alla fine, dopo 60 minuti di gara, è proprio lo spagnolo Souto Cueto il miglior marcatore della partita con 9 reti che assieme a Marino (7 gol) e Bobicic (a segno 5 volte) hanno fatto la voce grossa in avanti.

Reale “Buona la prima prova ma abbiamo concesso nel finale”

Partita, dunque dai due volti che ha visto prevalere l’esperienza del Sette siracusano. Al termine della partita, il tecnico Fabio Reale ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. “Sono comunque soddisfatto di questa prima prova – commenta – Abbiamo dovuto cambiare qualcosa per la doppia infrazione a Souto Cueto che lo ha messo a rischio di espulsione definitiva. Siamo stati però bravi a non abbassare il ritmo e a costruire bene le nostre azioni e le conclusioni. Meno soddisfatto del finale – ammette il tecnico – Abbiamo concesso un po’ troppo nel finale e la stanchezza resta una giustificazione che dobbiamo, però, gestire”.

Il tabellino, Souto Cueto un ciclone forza 9

Campus Italia-Teamnetwork Albatro 26-31

Primo tempo: 12-16

Campus Italia: Andreotta, Zanon 2, Albanesi, De Ruvo 1, Cioni 2, Dello Vicario, De Angelis 4, Fragnito 1, Scarcelli 1, Wierer 4, Giambartolomei 3, Manojlovic 8, Rossi, Lubinati. Allenatore: Riccardo Trillini.

Teamnetwork Albatro: Bianchi 2, Bobicic 5, Burgio, Cuzzupè, G. Fontana, N. Fontana, D. Glicic 2, M. Glicic, Gorela, Mantisi, Marino 7, Martelli, Mincella, Souto Cueto 9, Vinci 4, Zungri 2. Allenatore: Fabio Reale.

Arbitri: Passeri e Rinaldi.

La rosa dell’Albatro per la stagione 2022-2023

Questo, infine, il roster completo dell’Albatro per la stagione 2022-2023 in serie A Gold.

Portieri: Lorenzo Martelli, Matja Glicic, Gianmarco Fontana.

Terzini: Marko Bobicic, Juan Ignacio Zungri, Julian Souto Cueto, Jan Gorela, Francesco Burgio.

Centrali: Maximo Murga, Mattia Calvo, Michele Mantisi, Nicolò Fontana.

Ali: Alessandro Bandiera, Giuseppe Cuzzupè, Leonardo Hernan Bianchi, Gianluca Vinci, Andrea Calvo, Nicolò Argentino.

Pivot: David Glicic, Vito Marino.

Allenatore: Fabio Reale. Assistente allenatore: Gianni Attanasio.

Responsabile comunicazione Prospero Dente

Operatore riprese incontri Antonio Lucchesi-Fulvio Fortuna

Telecronista Prospero Dente

Fotografo Valentino Cilmi.