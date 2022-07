Pallamano, varato il calendario del massimo campionato

Esordio a Chieti, ultima con il Conversano: l’Albatro conosce la cronologia delle sue avversarie nella serie A Gold di pallamano maschile che scatterà il prossimo 3 settembre.

Varato il calendario del massimo campionato che si rinnova in vista della stagione 2023-24 che vedrà ulteriori cambiamenti. Gli arancioblu giocheranno la prima di campionato tra poco più di un mese al centro federale di Chieti per affrontare il Campus Italia, una sorta di cantera nazionale che mette insieme, sotto la guida del direttore tecnico, Riccardo Trillini, buona parte degli Under 17 di interesse.

Esordio casalingo per l’Albatro con il Carpi

I siracusani faranno il loro esordio casalingo il 10 settembre ospitando il Carpi. Una settimana dopo, sempre al PalaAcradina, arriveranno i vicecampioni d’Italia del Fasano.

Il Conversano, vincitore dell’ultimo scudetto, arriverà a Siracusa nell’ultima giornata di andata.

Così viene fuori dal calendario della stagione 2022-2023 diramato dalla Federazione Italiana Gioco Handball. Saranno sette i match casalinghi da giocare nel girone di andata contro i sei da affrontare lontano dalla Sicilia.

Quattordici le squadre al via. Elenco completato proprio con il Campus Italia ripescato dalla A2 dove ha esordito lo scorso anno. Trentino-Alto Adige, Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo, Sardegna, Lazio, Lombardia le regioni presenti insieme alla siciliana Teamnetwork Albatro.

Reale “Calendario offre cammino in crescendo”

“Scontro importante alla terza di campionato – commenta, calendario alla mano, coach Fabio Reale – Ospitare il Fasano, finalista scudetto lo scorso anno, ci mette subito nelle condizioni di mettere in campo tutta la nostra voglia di combattere contro chiunque. Sappiamo tutti di essere la Teamnetwork Albatro e contro di noi bisognerà sudare. È un calendario che ci mette davanti un cammino in crescendo gli avversari si faranno sempre più ostici e dovremo farci trovare pronti”.

Il tecnico siracusano continua: “I ragazzi sanno benissimo che non dovremo mai sottovalutare nessuno – conclude Reale – , così come dovremo allenare la nostra mentalità vincente. Manca poco più di un mese all’inizio di questa nuova avventura e vedo grande impegno da parte della squadra. Stiamo lavorando bene grazie all’intero staff tecnico che continua a fare un lavoro importante ogni giorno, dalla palestra al campo”.

Formula della Serie A Gold

Inizio di campionato il prossimo 3 settembre. La formula si snoda attraverso 26 giornate di regular season, per un totale di 182 partite fino al 15 aprile, seguite da play off e play out. Ai primi partecipano le squadre classificate dal 1° al 4° posto, agli altri le ultime quattro della classifica per un’unica retrocessione.

Si gioca tra semifinali (6, 9 e 10 maggio) e finale (14, 18 e 20 maggio), in ambedue i casi al meglio delle tre partite.

Il campionato sancirà una sola retrocessione a fronte di due promozioni dalla Serie A2, nell’anno che determinerà il passaggio, a partire dal 2023-24, al nuovo format con la introduzione della Serie A Silver: una seconda categoria a girone unico, con 12 squadre coinvolte, dove confluiranno la retrocessa della Gold e dov’è già certa di esserci, a prescindere dal risultato sportivo di quest’anno, il Campus Italia.

Il calendario dell’Albatro

Questo il calendario completo della formazione aretusea varato dalla Figh.

1a giornata: Campus Italia-Albatro

2a giornata: Albatro-Carpi

3a giornata: Albatro-Junior Fasano

4a giornata: Pressano-Albatro

5a giornata: Albatro-Cassano Magnago

6a giornata: Bolzano-Albatro

7a giornata: Albatro-Bressanone

8a giornata: Sassari-Albatro

9a giornata: Albatro-Merano

10a giornata: Fondi-Albatro

11a giornata: Albatro-Secchia Rubiera

12a giornata: Romagna-Albatro

13a giornata: Albatro-Conversano

Prima di ritorno il 10 dicembre. Pausa invernale dal 17 dicembre al 14 gennaio 2023 quando si riprenderà con la terza giornata dove il Sette aretuseo andrà sul parquet dello Junior Fasano.