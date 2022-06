Pallamano, serie A1 maschile

A poche settimane dalla salvezza raggiunta, l’Albatro pensa già alla prossima stagione nel massimo campionato nazionale maschile di pallamano. Arriva un nuovo allenatore e con lui un nuovo portiere.

Fabio Reale è il nuovo tecnico

Il club aretuseo prepara, dunque, le mosse per la terza stagione consecutiva in serie A1. Ed arriva una mossa a sorpresa: Fabio Reale è il nuovo allenatore del team arancioblu. Prende il posto di Peppe Vinci che ricopriva il ruolo di tecnico dal 2000 portando diversi risultati, non ultimo una salvezza che ha dell’incredibile strappata ai play off sul campo dell’Eppan, sulla carta decisamente favorita rispetto ai siciliani che avevano chiuso la stagione regolare in fondo alla classifica.

Le prime parole del tecnico dell’Albatro

L’accordo con il tecnico siracusano è stato formalizzato nella serata di ieri dopo l’ultimo incontro con il presidente della società Vito Laudani.

Ala sinistra della storica Ortigia vincitrice di tre scudetti di fila, 60 anni, già dirigente Albatro e allenatore del settore giovanile, Reale si è già presentato alla squadra e si è subito messo al lavoro per definire i dettagli della preparazione e seguire in prima persona le ultime fasi del mercato.

“Dopo una settimana di riflessione sul da farsi – dichiara Reale – ho accettato di allenare la Teamnetwork Albatro Siracusa. Dopo un periodo trascorso tra ruoli di dirigente ed allenatore delle giovanili, ho dato la mia disponibilità a guidare la prima squadra. È un compito importante, cercherò di ricreare un clima sereno intorno alla squadra che, causa Covid e salvezza, un po’ si era perso. Cercherò di inserire quanto più possibile dei giovani tra i veterani del gruppo. – conclude il nuovo tecnico – Il nostro obiettivo? Prima vediamo come si evolve il mercato, di certo noi giocheremo per quei posti in classifica che competono il nostro blasone”.

L’Albatro si radunerà il 18 luglio

In vista dell’inizio della prossima stagione della Serie A Beretta, previsto il 3 settembre, la squadra si radunerà il 18 luglio per iniziare la preparazione.

“C’è grande entusiasmo e sono lieto che Fabio Reale abbia accettato l’incarico – commenta il presidente Vito Laudani – È un uomo Albatro, conosce l’ambiente e porta in prima squadra la sua esperienza”.

Il ringraziamento a Peppe Vinci

L’Albatro “ringrazia Peppe Vinci per quanto è riuscito a fare e dare a questa squadra garantendole di restare sempre ad alti livelli. Anni intensi e vissuti con un attaccamento non comune e che hanno contraddistinto il forte legame con questa società e la sua storia”. Vinci per 22 anni sulla panchina dell’Albatro, nella sua carriera ha vinto 3 campionati di serie A2, 4 di serie B e 2 Coppe Sicilia.

Arriva dal Merano il portiere Lorenzo Martelli

Ma quella della panchina non è l’unica novità in queste ore per l’Albatro. La società siracusana ha annunciato l’arrivo del portiere Lorenzo Marelli che ha giocato a Merano nelle ultime tre stagioni.

Cresciuto nelle file del Romagna, squadra di Mordano e neo promossa nella massima serie, Martelli è stato giudicato tra i migliori portieri dello scorso campionato.

Dall’estremo nord all’estremo sud, il neo estremo difensore arancioblu si dichiara entusiasta per questa nuova avventura.

“Sono molto felice di essere per questa stagione a Siracusa – commenta Martelli – per noi giocatori che veniamo da fuori, si tratta a tutti gli effetti di una piazza storica del movimento italiano.

Sin dalla prima chiamata con Gabriele Di Stefano ho subito colto la volontà del direttivo di riportare Siracusa, dopo qualche campionato non brillante, dove le compete.

Gli obbiettivi di squadra collimano perfettamente con quelli che sono i miei obbiettivi ovvero crescere e fare crescere chi mi circonda. Ho sentito alcuni ragazzi della squadra in questi giorni – conclude Martelli – e si respira veramente tanto entusiasmo e voglia di rivalsa! Mi metto al servizio della squadra con la promessa personale che ogni qualvolta si entrerà in campo venderemo cara la pelle, perché Siracusa merita di tornare in alto!”.

Randes lascia

Di contro, Gabriele Randes, protagonista dell’ultima stagione – e nelle gare di play out con l’Eppan – tra i pali, lascia l’Albatro per ragioni personali.