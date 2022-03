Pallamano, serie A1 maschile, ospiti vincono 25-23

C’è l’intensità, c’è anche la prestazione ma non i punti. Gli applausi sono per l’Albatro, la vittoria e la posta in palio vanno al Bolzano che espugna Siracusa 25-23 nel match della settima di ritorno del massimo campionato nazionale maschile di pallamano. Aretusei rimangono ancorati in ultima posizione con 2 punti, ospiti a metà classifica con 19 punti.

Albatro avanti per gran parte del match

Arancioblu capaci di guidare per larga parte del match, anche con tre reti di vantaggio. Primo tempo di marca siracusana, secondo tempo iniziato bene dai padroni di casa ma poi recuperato dagli uomini di Sporcic che sono riusciti a restare più lucidi nel momento decisivo.

Agli aretusei resta il rammarico per un’occasione persa che come consolazione lascia la consapevolezza di poter guardare ai play out con maggiore fiducia.

Vinci “L’Albatro meritava la vittoria”

C’è delusione per il risultato dopo il 60’. Il tecnico dell’Albatro Peppe Vinci ha sottolineato: “L’Albatro meritava di vincere senza nulla togliere all’ottima prova del Bolzano. Purtroppo nel momento topico della partita siamo stati presuntuosi. Qualcuno ha pensato di poter decidere la partita da solo, ma noi non abbiamo giocatori con queste caratteristiche”.

Il tecnico conclude: “Noi abbiamo giocatori che possono giocare esclusivamente di squadra. Se vogliamo vincere i play out questa partita resta il punto di partenza ma dobbiamo essere più spietati e più tranquilli nei momenti decisivi”.

Il portiere Randes protagonista

Serie incredibile di parate decisive per Gabriele Randes, che ha pure parato un rigore a Turkovic, sicuramente il migliore in campo. Sfida continua tra il portiere arancioblu e i tiratori avversari.

“Sapevamo sarebbe stata una partita tirata fino agli ultimi minuti – commenta Randes – abbiamo pagato gli ultimi minuti dove non siamo stati lucidi a sfruttare le occasioni avute. Credo che partite come questa devono servirci da stimolo per affrontare la pressione dei play out”.

Mario Sporcic, tecnico del Bolzano tesse le lodi dell’Albatro. “Forse non ce la siamo meritata per come abbiamo giocato – confessa il tecnico bolzanino – abbiamo avuto due facce. Nel primo tempo non siamo riusciti a fare le cose che avevamo concordato e fortunatamente siamo stati sotto di soli tre gol. È andata meglio nella ripresa quando siamo riusciti a fare il break e tornare in vantaggio. Ammetto, quando ho visto le parate di Randes ho avuto paura di lasciare punti a Siracusa ma abbiamo avuto un pizzico di fortuna che ci ha permesso di vincere”.

Il tabellino, arancioneri sconfitti nel finale

Teamnetwork Albatro-Bolzano 23-25

Primo tempo: 12-10

Albatro: Bianchi 2, Marino 3, Mantisi, Argentino, Zungri 6, Bandiera, Fraj 3, Nobile, Calvo, Vinci 5, Murga, Cuzzupè, Rosso 3, Randes. Allenatore Peppe Vinci

Bolzano: Hermones, Gaeta 2, Ladakis 5, Pasini 6, Plattner, Rottensteiner, Matha’, Niksiar, Cantore 4, Turkovic 5, Trevisiol, Glicic 1, Gasser, Mizzoni 2. Allenatore Mario Sporcic.

Arbitri: Matteo Corioni e Pierluigi Falvo