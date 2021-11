Finisce 34-26 per gli atesini

L’Albatro Siracusa lotta per un tempo ma cede nel finale

Il Bolzano fa sua l’intera posta col punteggio di 34-26

Siciliani fermi a quota 2 in classifica con Carpi e Secchia

Niente bis di vittorie per il Teamnetwork Albatro che dopo aver superato l’Eppan ed ottenuto i primi punti stagionali, a Bolzano regge un tempo ma è costretto nel finale a cedere il passo agli avversari più freschi che si aggiudicano l’intera posta in palio per 34-26 nella settima giornata di andata del massimo campionato nazionale maschile di pallamano. Punteggio che punisce oltre i demeriti la squadra siciliana che ha avuto una settimana difficile.

L’Albatro rimane in penultima posizione con due punti, frutto di 6 sconfitte ed un solo successo. Stessi punti per Carpi e Secchia, rispettivamente sconfitti dal Capri (23-28) e dal Cassano Magnago (26-31).

Siracusa con tre assenze

Il sette siracusano, che prima della partenza dalla Sicilia ha dovuto fare a meno anche di capitan Gianluca Vinci che si è aggiunto a Calvo e Nobile, è rimasto in partita fino alla fine. Per il blu arancio fatale il parziale di 4 a 0 quando la partita era ancora sul 20 a 19 per i padroni di casa.

Primo tempo equilibrato

Eppure gli aretusei allenati da Peppe Vinci avevano dato battaglia soprattutto nella prima frazione costringendo il Bolzano sul pari. La prima mezz’ora si è chiusa sul 12-12

Nella ripresa stesso andamento per quasi metà tempo. Gol su gol, parità rotta soltanto da una doppietta consecutiva del giovane Pasini.

Finale di marca bolzanina

Il Teamnetwork Albatro cede definitivamente a poco meno di due minuti dalla sirena concedendo al Bolzano di allungare e chiudere con un +8 decisamente eccessivo per quanto visto in campo.

Vinci “Contendo dei ragazzi”

A termine partita è arrivato il commento del tecnico Peppe Vinci: è andato oltre il risultato negativo che non ha portato punti in classifica ma che ha offerto comunque buone indicazioni sul piano del gioco.

“Abbiamo sofferto sulla tenuta, la lucidità è venuta a mancare soprattutto a causa della settimana di allenamenti che non abbiamo potuto fare per le condizioni meteo – ha sottolineato coach Peppe Vinci – sono contento dei ragazzi, abbiamo dimostrato di avere un’impronta di gioco valida ed efficace. Loro in difesa sono stati molto duri e ci hanno stancato oltre modo. Parlare degli assenti è un alibi che non mi appartiene”.

Il tabellino, Bianchi ne fa 8

Bozen-Teamnetwork Albatro 34-26

Primo tempo: 12-12

Bozen: Hermones, Sonnerer 3, Ladakis 9, Pasini 7, Plattner, Wiedenhofer, Rossignoli, Rottensteiner, Mathà 5, Udovicic 2, Turkovic 6, Trevisiol, Glicic 2, Gasser, Mizzoni. All. Mario Sporcic

Albatro: Bianchi 8, Morettin 2, Marino 4, Mantisi, Argentino 2, Bandiera, Fredj 5, Burgio, Cuzzupè, Bobicic 4, Rosso 1, Randes. All. Peppe Vinci

Arbitri: Marcello Carrino e Stefano Pellegrino