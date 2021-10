La sfida si gioca al Pala Pino Corso il 23 ottobre alle 15.30

Ancora a quota zero, l’Albatro riceverà domani l’Eppan

Hamza Fredji “Felice di essere nel campionato italiano, è mancata solo la fortuna”

In A2, il Palermo Pallamano ospiterà al PalaCus (alle 16) il Benevento

L’Albatro Teamnetwork vuole sbloccarsi. Domani – sabato 23 ottobre alle 15.30 – la squadra aretusea riceverà al Pala Pino Corso l’Eppan per la sesta giornata di andata del massimo campionato nazionale maschile di pallamano.

Classifica avarissima di punti e soddisfazioni, finora, per i siciliani allenati da Peppe Vinci che sono rimasti a secco di punti ed hanno l’imperativo di cominciare a muovere la classifica che li vede fanalini di coda.

Bobicic e Bianchi si sono allenati a parte

Allenamento differenziato per Marko Bobicic e Leonardo Bianchi, il resto della rosa è pronta al match di domani.

L’Eppan è mister X

Un successo, tre pareggi ed una sconfitta. Questo, invece, il bilancio della squadra trentina che, però, dopo aver piazzato il colpo esterno a Rubiera, non vince da quattro turni.

Fredji “Felice di essere nel campionato italiano”

Terza partita consecutiva per il tunisino Hamza Fredj, neo acquisto blu arancio, costretto a saltare le prime tre giornate in attesa di completare l’iter per il permesso di soggiorno.

Il giocatore tunisino commenta la sua esperienza in Italia, prima in Europa. Un giudizio positivo e, soprattutto, ottimistico: “Sono felice di essere nel campionato italiano – dice – non sapevo nulla di questo torneo, ma fino ad ora, dopo aver giocato due partite e averne viste altre, ho capito un po’ come si gioca qui e qual è il metro di giudizio delle coppie arbitrali. C’è una grande differenza tra Tunisia e Italia, soprattutto in termini di forza in difesa ma non vedo l’ora di fare questa esperienza”.

“È mancata la fortuna”

La squadra si ritrova ancora con zero punti, ma il gioco sin qui espresso ha dimostrato che l’ultima posizione non è meritata. “Infatti i risultati delle ultime cinque partite non rispecchiano il livello della nostra squadra – conferma Hamza Fredj – queste sconfitte sono dovute solo alla sfortuna, perché finora non abbiamo giocato una partita intera con la rosa al completo. Le prime 3 partite non le ho giocate io e in ogni partita c’è un infortunio o un problema ad uno o due giocatori.

E conclude: “Confido in questa squadra e in tutti i suoi componenti, tecnici e giocatori. Stiamo lavorando duramente per vincere la prossima partita perché tutte le partite non saranno facili e con un po’ di tempo il futuro sarà migliore”.

In A2, Palermo Pallamano riceve il Benevento

Domani si giocherà la seconda giornata nel girone C del campionato di serie A2 maschile, il Palermo Pallamano riceverà al PalaCus di via Altofonte (alle 16) l’ostico Benevento. I rosanero allenati da Ninni Aragona, dopo la sconfitta – preventivata – per 36-25 sul campo della corazzata Fondi, cercano i primi due punti ricevendo i campani che sono reduci dal successo di misura per 20-19 sull’Atellana.

Grigenti-Fondi, Puleo Il Giovinetto Petrosino-Genea Lanzara, Atellana-Darwin Tecnologies Mascalucia, Keyjey Pallamano Ragusa-Noci, domenica, infine, chiude il palinsesto, As Impianti Aetna Mascalucia-Orlando Haenna.

