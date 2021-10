Tra le donne, Erice ospite del Casalgrande Padana

Nella quinta giornata di andata, difficile trasferta dei siracusani in Trentino

Il tecnico Peppe Vinci “Dobbiamo guardare avanti, strada lunga con tante cose da migliorare”

In A1 donne, l’Erice va in casa del Casalgrande Padana a caccia di certezze

Parte il girone C della A2 maschile, Palermo Pallamano sul campo della corazzata Fondi

Torna il campionato di serie A1 maschile di pallamano e l’Asd Albatro Teamnetwork rende visita al Pressano per la quinta giornata di andata. È la terza trasferta stagionale per gli aretusei che nelle quattro precedenti partite non sono riusciti a raccogliere punti.

Per i trentini, che hanno già osservato il turno di riposo, invece, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Tre punti conquistati nelle prime due partite con la vittoria sul Bolzano e il pareggio contro l’Eppan.

Blu-rancio penalizzati dagli infortuni

Di contro il sette siracusano che adesso vuole muovere una classifica avara di punti. Non le prestazioni: le sconfitte maturate nelle prime quattro partite hanno, comunque, mostrato una squadra capace di reggere alla pari contro le avversarie almeno per tre quarti di gioco. A penalizzare il sette blu-arancio la lunga lista di infortuni che non ha permesso, fino a questo momento, di disporre dell’intera rosa.

Il tecnico Vinci “Dobbiamo guardare avanti”

“Non potevamo incappare in inizio peggiore, – ammette coach Peppe Vinci – Il ritardo nel tesseramento di Fredj, gli infortuni di Bobicic e Marino, Mincella, ed ancora Bobicic. Adesso dobbiamo guardare avanti, non credo abbiamo demeritato in queste gare iniziali, la squadra ha mostrato di possedere un’identità ben definita sia di gruppo che di gioco. Questa squadra è ben strutturata – continua il tecnico siracusano – ma questa è la rosa e potremo contare a gennaio su Murga”.

“Strada lunga, ci sono tante cose da migliorare”

“Ci sono tante cose da migliorare, la strada è lunga. Guardo ai problemi di casa mia, che sono già tanti. Il Pressano è un’ottima squadra, ben rodata, formata da ottimi giocatori e ben guidata, credo abbia tutte le carte in regola per ben figurare. Non ho mai visto nessuna squadra andare a giocarsi una gara per perdere – conclude Vinci – ci giocheremo le nostre carte e se la condizione ci accompagnerà pure negli ultimi 10 minuti, nulla sarà precluso, andiamo avanti senza stare troppo a guardare i nostri avversari. Io vedo il bicchiere mezzo pieno. La squadra c’è e verrà fuori”.

La comitiva blu-arancio è partita nel pomeriggio dopo aver effettuato l’ultima seduta di preparazione.

Gianluca Vinci “Sarà una partita dura”

“Pressano è una squadra che al momento si ritrova con 3 punti e sicuramente sarà arrabbiata per aver raccolto poco – commenta Gianluca Vinci – si trovano nella nostra stessa situazione, hanno qualche giocatore acciaccato, ma sono convinto che sarà una partita dura e combattuta. Ci aspetta un ambiente caldo a livello di pubblico, cosa che ancora noi non abbiamo potuto sfruttare e che speriamo di ritrovare quanto prima possibile”.

In A1 femminile, Erice ospite del Casalgrande Padana

In A1 femminile, l’Ac Life Style Erice va di scena sul parquet del Casalgrande Padana in occasione della quarta giornata.

Arpie a quota 3 (sarebbero 5 i punti ma il successo di Malo è stato cancellato dalla giustizia sportiva per irregolarità nel tesseramento), cercano un’altra vittoria per agganciare le zone di vertice.

Fischio di inizio alle 18.30 sul campo del Casalgrande Padana che in classifica precede le siciliane grazie ad un bilancio di due vittorie (con Cassano Magnago ed Ariosto Ferrara) ed una sconfitta con la Jomi Salerno per 31-18.

Parte il girone C della A2 maschile, Palermo a Fondi

Scatta il girone C della serie A2 maschile. Domani, sabato 16 ottobre, il Palermo Pallamano (Cus Palermo) alle 18 sarà ospite del Fondi. La squadra di casa, neoretrocessa dalla massima serie, è una delle favorite per il salto di categoria. Subito un match difficile per la squadra rosanero allenata da Ninni Aragona che nella scorsa stagione ha centrato la vittoria in Coppa Sicilia ed ha iniziato l’annata 2021/22 con la conquista della Supercoppa Sicilia.

Nelle altre partite del girone C, dove militano diverse formazioni siciliane, troviamo anche il derby tra Orlando Haenna e Puleo Il Giovinetto Petrosino, la trasferta dell’Aetna Mascalucia a Noci, l’altro derby siciliano tra Darwin Tecnologies Mascalucia e Girgenti e la sfide tra Genea Lanzara e Pallamano Ragusa e tra Benevento ed Atellana.