Esordio di fuoco a Fondi il prossimo 16 ottobre

Il Cus Palermo cambia look, cambia nome e veste in rosanero per la prossima stagione in A2

Vacanze agli sgoccioli per gli uomini di Ninni Aragona che lunedì 30 agosto inizieranno la preparazione

Esordio fissato per il 16 ottobre sul difficile campo del Fondi che punta a ritornare in massima serie

Da giallorossoneri a rosanero, da Cus Palermo a Palermo Pallamano. Cambia look il team universitario in vista del prossimo campionato nazionale di serie A2 maschile di pallamano che scatterà con la difficile trasferta di Fondi il prossimo 16 ottobre. E lo fa con una squadra che punterà ancora una volta sui giovani.

“Anche se siamo Cus Palermo siamo una società che si affianca al Palermo calcio – spiega Ninni Aragona, tecnico della formazione – quindi giocheremo con le maglie rosanero e con il logo dell’Acquila della squadra del Palermo ed avremo il nome di Palermo Pallamano”.

Vacanze agli sgoccioli

Intanto, vacanze quasi concluse per i giocatori e tecnici della Palermo Pallamano – così viene indicato il Cus anche nel calendario pubblicato dalla Figh – che lunedì 30 agosto inizieranno gli allenamenti. La squadra allenata da Ninni Aragona, dopo il quinto posto della scorsa stagione ed il successo in coppa Sicilia, proverà a ripetersi.

Una stagione di transizione

Il tecnico Aragona parla apertamente di stagione di transizione e presenta la nuova rosa. “Abbiamo una squadra giovane – dice l’allenatore rosanero – costituita dai ragazzi dell’Under 19 che hanno vinto il campionato regionale ed hanno chiuso all’ottavo posto le finali scudetto. Devono fare un minimo di esperienza in più e quindi sarà proprio un campionato di assestamento. Ci sono quattro-cinque squadre che anno delle rose forti con stranieri. Due squadre proveranno ad andare in A1 costituendo una rosa molto competitiva”.

“Un campionato da metà classifica”

Ninni Aragona prosegue: “Noi ci attestiamo attorno a metà classifica. Ma venderemo cara la pelle in ogni incontro. Rispetto allo scorso anno torna in rosa Manuele Artale che ha avuto un brutto incidente la scorsa stagione rompendosi il crociato. È stato operato ma è abile e arruolato. In più ci sarà anche Metto Pola che aveva avuto un problema al piede”.

Esordio a Fondi con una delle favorite

Diramato il calendario del girone C del campionato di serie A2. Gli universitari esordiranno il 16 ottobre sul parquet del Fondi, squadra che proviene dalla massima serie. Debutto casalingo previsto la settimana successiva (23 ottobre) al PalaCus di via Altofonte col Benevento. Alla terza, trasferta a Noci, in Puglia. Poi riceverà l’Atellana (team di Aversa).

Primo derby siciliano alla quinta

La stagione dei derby siciliani per i palermitani si aprirà alla quinta giornata quando il 20 novembre, i rosanero saranno ospiti del Girgenti. Successivamente la prima delle due sfide interne alle due formazioni di Mascalucia: il 27 novembre alla Darwin Technologies ed il 4 dicembre all’Aetna Mascalucia. L’11 dicembre trasferta a Ragusa, poi, altra sfida siciliana con il Giovinetto Marsala, in casa per il 18 dicembre, ultimo match del 2021.

Il 2022 partirà con la trasferta sul difficile campo dell’Enna allenato da Salvo Cardaci. Il girone di andata si chiuderà il 29 gennaio con la sfida interna al Genea Lanzara di Salerno.

La prima di ritorno è fissata per il 5 febbraio col match casalingo con il Fondi. Il girone di ritorno si chiuderà l’8 maggio.

La formula della A2

Le prime due classificate dei tre gironi di serie A2 approderanno alla Final6 e sono in programma dal 25 al 29 maggio con la confermata formula dei due gironi da tre squadre, le semifinali – decisive per assegnare i due salti di categoria – e la finale che mette in palio la Coppa Italia di A2. Retrocedono in Serie B, invece, le ultime tre dei gironi A\B e le ultime due del girone C al termine della regular season.